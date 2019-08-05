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Восточная филология дороже стоматологии. В каком вузе первокурсники заплатят за обучение больше всего

06.08.2019 16:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня заканчивается зачисление в вузы на платное. Стоимость обучения большинство университетов озвучили раньше, чем будущие студенты-платники узнали: прошли они в вуз или нет. TUT.BY посмотрел, какова в 2019/2020 году «цена знаний» для первокурсников в ведущих вузах страны. Как оказалось, дороже всего учиться в БГУ, дешевле — в БГЭУ.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

БГУ: от 4183 до 2636 рублей

Больше всего придется выложить первокурсникам, которые в этом году поступили на дневное платное юрфака, экономического факультета и факультета международных отношений Белорусского государственного университета. Тут год обучения стоит от 3642 до 4183 рублей. В список ценовых рекордсменов БГУ входит также специальность «Восточная филология» филфака, где первый год учебы обойдется в 4091 рубль.

Самые бюджетные варианты в вузе студентам 1 курса предлагают филфак и факультет философии и социальных наук. Здесь в 2019/2020 году обучение на специальностях «Социальная работа (по направлениям)», а также белорусская и русская филология (по направлениям) стоит 2636 рублей.

Для сравнения, обучение на мехмате, физическом и химического факультетах обойдется в 2994 рубля. За учебу на факультетах прикладной математики и информатики, а также факультете радиофизики и компьютерных технологий придется отдать 3349 рубля.

А за год на заочке — 1430 рублей.

БГМУ: от 3640 до 2856 рублей

В Белорусском государственном медицинском университете больше всего придется заплатить будущим стоматологам. Год обучения для тех, кто в этом году поступил на платное дневное на стомфак, потянет на 3640 рублей. Второе место по стоимости занимают лечфак, педиатрия и фармация — 3113 рубля. Третье — медико-профилактическое дело, где за 2019/2020 год обучения придется отдать 2856 рублей.

БНТУ: от 3605 до 3380 рублей


Фото: Вадим ​​Фоменок

На большинстве факультетов Белорусского национального технического университета год обучения на дневном обойдется в 3605,32 рубля. Однако на некоторых специальностях учеба будет стоить дешевле, а именно — 3 380,05 рубля. Ко второму блоку относятся, например, «Экономика и организация производства (автомобильный транспорт)» (автотракторный факультет), «Экономика и организация производства (энергетика)» (энергетический факультет), «Экономика и организация производства (строительство)» (строительный факультет).

БГУИР: от 3430 до 2300 рублей

Тем, кто в этом году поступает на платное в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, год обучения обойдется от 3430 до 2 300 рублей. Дороже всего учиться на специальностях факультета компьютерных систем и сетей. В тоже время цена на специальность «Профессиональное обучение (информатика)» факультета радиотехники и электроники — 2300 рублей.

Стоимость заочки для всех специальностей — 1220 рублей.

Академия управления при президенте: 3200 рублей

В Академии управления при президенте год обучения на дневном отделении на специальностях «Государственное управление и право», «Государственное управление и экономика» и «Управление информационными ресурсами» в 2019/2020 учебном сезоне обойдется в 3200 рублей. На заочном отделении можно получить образование по специальностям «Государственное управление и право», «Государственное управление и экономика». Оно обойдется в 1400 рублей в год.

БГПУ, МГЛУ и БГЭУ: от 2800 до 2564 рубля


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Стоимость года обучения для студентов первого курса дневного отделения в Белорусском государственном университете им. Максима Танка от 2800 до 2594 рубля.

Специальность Цена для первокурсников
«Музыкальное искусство, ритмика и хореография», «Музыкальное искусство и мировая художественная культура» 2800 рублей
«Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы», «Изобразительное искусство и компьютерная графика» 2774 рубля
С изучением иностранного языка 2666 рублей
Все иные 2594 рубля

Стоимость заочки для первокурсников БГПУ им. Максима Танка в районе 1416−1164 рубля.

Первокурсники-платники Минского государственного лингвистического университета за 2019/2020 год обучения должны будут отдать 2790 рублей. Заочники — 1070 рублей. А за год обучения на дневном в Белорусском государственном экономическом университете студенты 1 курса должны будут отдать 2 564,40 рубля. На заочке — 907,20 рубля.

 
 
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TUT.BY посмотрел, какова «цена знаний» для первокурсников ведущих вузов страны. Как оказалось, дороже всего учиться в БГУ, дешевле - в БГЭУ.
 
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