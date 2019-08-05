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Восточная филология дороже стоматологии. В каком вузе первокурсники заплатят за обучение больше всего
06.08.2019 16:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня заканчивается зачисление в вузы на платное. Стоимость обучения большинство университетов озвучили раньше, чем будущие студенты-платники
БГУ: от 4183 до 2636 рублей
Больше всего придется
Самые бюджетные варианты в вузе студентам 1 курса предлагают филфак и факультет философии и социальных наук. Здесь в 2019/2020 году обучение на специальностях «Социальная работа (по направлениям)», а также белорусская и русская филология (по направлениям) стоит 2636 рублей.
Для сравнения, обучение на мехмате, физическом и химического факультетах обойдется в 2994 рубля. За учебу на факультетах прикладной математики и информатики, а также факультете радиофизики и компьютерных технологий придется отдать 3349 рубля.
А за год на заочке — 1430 рублей.
БГМУ: от 3640 до 2856 рублей
В Белорусском государственном медицинском университете больше всего придется заплатить будущим стоматологам. Год обучения для тех, кто в этом году поступил на платное дневное на стомфак, потянет на 3640 рублей. Второе место по стоимости занимают лечфак, педиатрия и фармация — 3113 рубля. Третье — медико-профилактическое дело, где за 2019/2020 год обучения придется отдать 2856 рублей.
БНТУ: от 3605 до 3380 рублей
На большинстве факультетов Белорусского национального технического университета год обучения на дневном
БГУИР: от 3430 до 2300 рублей
Тем, кто в этом году поступает на платное в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, год обучения
Стоимость заочки для всех специальностей — 1220 рублей.
Академия управления при президенте: 3200 рублей
В Академии управления при президенте год обучения на дневном отделении на специальностях «Государственное управление и право», «Государственное управление и экономика» и «Управление информационными ресурсами» в 2019/2020 учебном сезоне
БГПУ, МГЛУ и БГЭУ: от 2800 до 2564 рубля
Стоимость заочки для первокурсников БГПУ им. Максима Танка в районе 1416−1164 рубля.
Первокурсники-платники Минского государственного лингвистического университета за 2019/2020 год обучения должны будут
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Восточная филология дороже стоматологии. В каком вузе первокурсники заплатят за обучение больше всего
TUT.BY посмотрел, какова «цена знаний» для первокурсников ведущих вузов страны. Как оказалось, дороже всего учиться в БГУ, дешевле - в БГЭУ.
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