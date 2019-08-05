На стадион и бассейн в Минске Китай выделит 235 млн долларов

На встрече у Лукашенко сегодня обсудили строительство футбольного стадиона и бассейна. Эти объекты планируется возвести за счет безвозмездной технико-экономической помощи Китая.

«Во время моего последнего визита в Китай Си Цзиньпин продемонстрировал всем нам макеты этих объектов. Подчеркну - строительство таких спортивных объектов в Минске в рамках сотрудничества Беларуси и Китая является беспрецедентным и должно стать примером для других проектов, которые планируется реализовать в будущем», - заявил официальный белорусский лидер.

По его словам, эти объекты построить собирались давно, правда, «это приличные затраты», «такие деньги всегда находятся с трудом», «ни один частник за эти объекты не возьмется», а «с государственного бюджета деньги вы знаете, куда идут». Так и получилось, что Лукашенко сначала попросил другие страны (но они отказали, какие страны не называется), а потом главу Китая Си Цзиньпина, и он согласился.

Кто будет строить объект не совсем понятно. Лукашенко сказал, что китайцы, а потом добавил «из наших материалов, наши люди будут там работать в основном». Стадион и бассейн обещают построить по международным стандартам, согласованным с соответствующими федерациями: FIFA и FINA.

Заместитель главы Администрации президента Николай Снопков разъяснил, что китайские организации будут генеральным подрядчиком, проектировщиком. По его словам, они «предложили эксклюзивное решение, в мире таких строительных и функциональных решений еще нет», сообщает БелТА.

Начало работ может быть запланировано на первую половину 2020 года и завешены к 2023 году, сообщает пресс-служба президента Беларуси. Локация стадиона и бассейна на встрече не уточнялась Однако ранее сообщалось, что Национальный футбольный стадион появится в районе улицы Ванеева, а бассейн международного класса на улице Кальварийской. Условия безвозмездной помощи из Китая

«В футбол мы играть не умеем, плавать разучились. Но это отдельный разговор у меня будет с профильными министрами и другими спортивными организациями», - заключил Лукашенко.