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Купание на озере «Селище» г.Кировска разрешено

06.08.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Купание на озере «Селище» г.Кировска разрешено

Согласно принятому решению Кировского районного исполнительного комитета № 6-10 от 08.04.2019 в Кировском районе имеется одна организованная зона отдыха – в городе Кировске на озере «Селище».  Об этом напомнила врач-гигиенист Кировского райЦГЭ  Татьяна Короткевич.    

 Сотрудники УЗ «Кировский райЦГЭ» еженедельно проводят мониторинг  санитарного состояния  зоны рекреации с отбором проб воды  на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические исследования.

По состоянию на 22 июля 2019 года было выявлено несоответствие качества воды  по индикаторному микробиологическому показателю безопасности – кишечной палочке (E. coli), в связи с этим главным врачом УЗ «Кировский райЦГЭ» было вынесено предписание об ограничении купания детей на данной зоне рекреации впредь до  нормализации качества воды данного водоема.

На основании получения двух последовательных положительных результатов лабораторных исследований воды с 5 августа 2019 года разрешено купание детей на озере «Селище».

 
 
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Согласно принятому решению Кировского районного исполнительного комитета № 6-10 от 08.04.2019 в Кировском районе имеется одна организованная зона отдыха – в...
 
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