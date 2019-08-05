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Каждый третий абитуриент, получивший 100 баллов на ЦТ по математике, пошел в программисты

06.08.2019 17:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каждый шестой стобалльник на ЦТ этого года отнес документы в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Средний балл абитуриентов, которые поступили на дневное на бюджет в главный IT-вуз страны, составил 349. Это на десять баллов больше, чем в 2018-м. При этом средний балл зачисленных на платное — 282.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Заветные 100 баллов в этом году получили 325 человек, 57 из них подали документы в БГУИР. При этом большинство отличников из числа будущих программистов получили максимальную «сотню» по математике.

— Централизованное тестирование по математике на 100 баллов в этом году написал 101 человек, 39 из них подали документы в БГУИР. Получается, больше, чем каждый третий, — сообщили в пресс-службе вуза.

К слову, по информации РИКЗ, средний балл всех, кто сдавал математику в этом году, составил 50,44. В 2018-м он был 32,32. При этом процент тех, кто написал тестирование на 70 баллов и выше, примерно такой же, как и год назад.

Напомним, с этого года баллы на централизованном тестировании считали по новой системе. Именно она, уверены в РИКЗ, отражает реальный уровень знаний абитуриентов, а не показывает процент решенных заданий, как это было в прошлом году.

 
 
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Каждый шестой стобалльник этого года отнес документы в БГУИР. Средний балл абитуриентов, которые поступили на дневное на бюджет в главный IT-вуз страны, составил 349.
 
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