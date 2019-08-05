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Внимание! Весь август на полигоне под Осиповичами будут проводить подрывные работы
06.08.2019 17:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Весь август в рабочие дни на площадке полигона «Осиповичский» войсковой части 12 147 будут проводить плановые подрывные работы. Людям в это время запрещено находиться в радиусе менее 2 км от полигона, предупреждают местные власти.
Подрывные работы проводят с 07.00 до 16.00. За час до начала на полигоне поднимают красный флаг и выставляют оцепление, за 10 минут подают условный звуковой сигнал автомобиля или удары в гильзу продолжительностью 2−3 минуты.
На время работ людям категорически нельзя появляться в радиусе двух км от полигона, выгуливать там скот или заниматься сельским хозяйством.
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На время работ людям категорически нельзя появляться в радиусе двух км от полигона, выгуливать там скот или заниматься сельским хозяйством.
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