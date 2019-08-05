ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В борьбу с коноплей вступила тяжелая техника

06.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Очередная плантация дикорастущей конопли была уничтожена на поле КСУП «Андреевка» вблизи агрогородка Дуравичи.

Участок с коноплей обнаружили правоохранители в рамках специального комплекса мероприятий «Мак», которые проводятся по всей  Беларуси с 1 июня по 15 сентября.

Как отметил старший уполномоченный группы по незаконному обороту наркотиков и противодействию торговле людьми ОВД райисполкома Владимир Иванов, бесхозный участок площадью около двух с половиной гектаров был выявлен в ходе мониторинга местности. На данном участке достаточно плотно произрастали кусты конопли. К слову, в минувшем году на этой же территории наблюдалась подобная ситуация, которая повторилась и в нынешнем, ведь,  как показывает практика, дикорастущую коноплю весьма непросто вывести, особенно с тех земель, которые должным образом не обрабатываются.Поэтому на помощь правоохранителям приходит сельскохозяйственная техника.

В этот раз сельхозпредприятие, за которым закреплена данная территория, на место борьбы с наркосодержащим дурманом направило погрузчик «Амкодор», так как другая техника из-за труднодоступности к зарослям с плантацией не справится. Правоохранители в очередной раз обратили внимание аграриев, что за территориями, находящимися на балансе сельхозпредприятий, на которых возможно произрастание дикорастущей конопли, необходимо следить.

К сведению

Согласно статье 16.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, — повод для привлечения к ответственности.  А штрафные санкции могут достигать 20 базовых величин.

В борьбу с коноплей вступила тяжелая техника
В борьбу с коноплей вступила тяжелая техника
В борьбу с коноплей вступила тяжелая техника
В борьбу с коноплей вступила тяжелая техника
В борьбу с коноплей вступила тяжелая техника
В борьбу с коноплей вступила тяжелая техника
В борьбу с коноплей вступила тяжелая техника
В борьбу с коноплей вступила тяжелая техника

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередная плантация дикорастущей конопли была уничтожена на поле КСУП «Андреевка» вблизи агрогородка Дуравичи. Участок с коноплей обнаружили...
 
Новости дня
Новости общества
 
Внимание! Весь август на полигоне под Осиповичами будут проводить подрывные работы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика