В борьбу с коноплей вступила тяжелая техника

Источник материала: Газета Авангард

Очередная плантация дикорастущей конопли была уничтожена на поле КСУП «Андреевка» вблизи агрогородка Дуравичи.

Участок с коноплей обнаружили правоохранители в рамках специального комплекса мероприятий «Мак», которые проводятся по всей Беларуси с 1 июня по 15 сентября.

Как отметил старший уполномоченный группы по незаконному обороту наркотиков и противодействию торговле людьми ОВД райисполкома Владимир Иванов, бесхозный участок площадью около двух с половиной гектаров был выявлен в ходе мониторинга местности. На данном участке достаточно плотно произрастали кусты конопли. К слову, в минувшем году на этой же территории наблюдалась подобная ситуация, которая повторилась и в нынешнем, ведь, как показывает практика, дикорастущую коноплю весьма непросто вывести, особенно с тех земель, которые должным образом не обрабатываются.Поэтому на помощь правоохранителям приходит сельскохозяйственная техника.

В этот раз сельхозпредприятие, за которым закреплена данная территория, на место борьбы с наркосодержащим дурманом направило погрузчик «Амкодор», так как другая техника из-за труднодоступности к зарослям с плантацией не справится. Правоохранители в очередной раз обратили внимание аграриев, что за территориями, находящимися на балансе сельхозпредприятий, на которых возможно произрастание дикорастущей конопли, необходимо следить.

К сведению

Согласно статье 16.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, — повод для привлечения к ответственности. А штрафные санкции могут достигать 20 базовых величин.



















Ольга МАРЦЕЛЕВА

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