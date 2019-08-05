Мужчина из Витебска получил 20 лет колонии за жестокое убийство девушки

Источник материала: Tut.by

Уроженец Витебска получил 20 лет лишения свободы за убийство с особой жестокостью, сообщает Генпрокуратура.

Обвиняемый — 40-летний мужчина, до этого он не раз был судим.

10 марта 2019 года в квартире на проспекте Черняховского в Витебске он избил свою 23-летнюю знакомую, нанеся ей не менее 20 ударов руками, ногами и бутылкой из стекла. Мужчина был пьян.

От полученных травм девушка умерла на месте.

Коллегия по уголовным делам областного суда назначила обвиняемому наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии особого режима.

Приговор может быть обжалован.