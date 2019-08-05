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Мужчина из Витебска получил 20 лет колонии за жестокое убийство девушки
06.08.2019 17:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уроженец Витебска получил 20 лет лишения свободы за убийство с особой жестокостью,
Обвиняемый — 40-летний мужчина, до этого он не раз был судим.
10 марта 2019 года в квартире на проспекте Черняховского в Витебске он избил свою 23-летнюю знакомую, нанеся ей не менее 20 ударов руками, ногами и бутылкой из стекла. Мужчина был пьян.
От полученных травм девушка умерла на месте.
Коллегия по уголовным делам областного суда назначила обвиняемому наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии особого режима.
Приговор может быть обжалован.
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Обвиняемый - 40-летний мужчина, до этого он не раз был судим.
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