15августа «День здорового питания «ИЗМЕНИ СВОЕ ПИТАНИЕ – ИЗМЕНИТСЯ ТВОЯ ЖИЗНЬ»

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Значение питания для организма человека велико: с пищей мы получаем энергию для того, чтобы двигаться, дышать, разговаривать, т. е., чтобы жить. С пищей мы получаем строительный материал для построения и возобновления наших клеток, органов, тканей. Основные пищевые ингредиенты: белки, жиры, углеводы, витамины, минералы дают строительный материал для ферментов, гормонов, которые обеспечивают работу нашего организма. Ведь организм человека можно сравнить с большой биохимической лабораторией, где идут биохимические реакции. А Вы знаете, еще со школы, чтобы шла какая – то, реакция, необходимы все составляющие. Так вот пища нам дает эти составляющие.

В связи с этим имеет большое значение полноценность и оптимальность пищевого рациона и условий его усвоения. Полноценность белковых продуктов разная. Считается наиболее полноценным по составу яйца, мясо курицы – грудка, рыба, телятина. Белковые продукты лучше усваиваются в одном приеме с овощами, но не с картофелем, или с макаронами. Потребность в белках в сутки – около 1гр./кг. Об углеводистых продуктах важно знать, что по составу они бывают разные: легкоусвояемые углеводы или простые, и сложные. К первым мы относим сладости, рафинированную белую муку и изделия из нее – они несут только калории, энергию без витаминов, клетчатки и быстро переходят в жировые отложения при их избытке. В нашем питании, как правило, эти углеводы находятся в избытке. А вот в большом дефиците у нас сложные углеводы: клетчатка, пектины, которые мы получаем из овощей, фруктов, с продуктами из муки грубого помола, с отрубями. Витамины группы В будут также в дефиците. При таком питании появляется склонность к запорам. Нарушается очищение кишечника и всего организма от холестерина, токсинов, которые мы получаем с пищей, появляются процессы гниения, брожения в кишечнике, что ведет к самоотравлению организма веществами, образуемыми при этих процессах – появляется склонность к основным болезням цивилизации, особенно, присущим зрелому и пожилому возрасту: атеросклероз с инфарктами и инсультами, сахарный диабет, ожирение. Чтобы обеспечить суточную потребность в клетчатке (20-30 гр.), витаминах рекомендуется ежедневное потребление около 500гр. овощей и фруктов, особенно желтых и темно-зеленых, продуктов из цельного зерна, бобовых. Плохое питание, недостаточная физическая активность и вызванное ими ожирение с сопутствующими болезнями вносят значительный вклад в заболеваемость и преждевременную смертность.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ предусматривает: оптимальное количество белков, жиров, углеводов (соотношение 1:1:3), минеральных элементов, холестерина, витаминов, калорий; достаточное количество свежих и тушеных овощей, фруктов, цельной крупы, содержащей необходимое количество пищевых волокон: отказ от полуфабрикатов и продуктов, содержащих искусственные химические вещества, красители и консерванты.

ОБНАРУЖИВ ДИСБАЛАНС В СВОЕЙ ДИЕТЕ ИЛИ В СВОЕЙ ЖИЗНИ, ВНЕСИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОСТИГНИТЕ СОВЕРШЕННОГО ЗДОРОВЬЯ.

Валеолог УЗ «Борисовская больница №2» Вышедко Тамара Геннадьевна