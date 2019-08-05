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«Пищевые отравления, как их избежать»

06.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Для них характерны массовые вспышки, острое течение с малым инкубационным периодом и бурной клинической картиной.

Пищевые отравления – это заболевания, возникающие после употребления пищи, обсемененной микроорганизмами, либо содержащей большое количество токсических веществ микробной или немикробной природы. Пищевые отравления подразделяются на микробные, немикробные и отравления неустановленной этиологии. Микробные отравления – острые заболевания, возникающие при употреблении пищи, содержащей большое количество живых возбудителей и токсинов.

 К числу наиболее распространенных немикробных пищевых отравлений относятся отравления грибами, а также отравления съедобными продуктами растительного и животного  происхождения, которые приобретают ядовитые свойства при определенных условиях.                                                                                                      

 Пищевые отравления, в отличие от кишечных инфекций, не передаются от больного человека к здоровому. Для пищевых отравлений характерны внезапное начало, короткое течение. Наиболее чувствительны к пищевым отравлениям дети, лица пожилого возраста и больные желудочно-кишечными заболеваниями. У них отравление нередко протекает в более тяжелой форме. Основными симптомами пищевых отравлений являются: рвота (до 3раз и более); диарея (иногда до 10-15 раз за день), часто со слизью, температура 37-37,5*С); схваткообразные боли в животе, в подложечной или околопупочной области; тошнота, слабость; изредка возникает, обморочное состояние и отмечаются судороги мышц; иногда появляется озноб, тахикардия, понижается артериальное давление; Инкубационный период у пищевого отравления недолгий -2-3 часа, иногда симптомы появляются через 20 минут после еды.                                                          

Для защиты от пищевых отравлений  на бытовом уровне необходимо:

покупать продукты питания только в установленных местах и проверять их сроки годности; следить за сроками хранения скоропортящихся  продуктов, которые указаны на упаковке; транспортировать продукты, особенно те, что не подвергаются термической обработке всегда в полиэтиленовых пакетах и закрытых сумках; хранить сырые и вареные продукты в холодильнике  упакованными отдельно друг от друга; не использовать один и тот же разделочный инвентарь, посуду  для сырых  и вареных продуктов; 

мыть руки обязательно с мылом каждый раз перед приготовлением пищи, перед едой, по возвращению с улицы и после посещения туалета: ягоды, фрукты и овощи перед употреблением обязательно мыть, а затем обдавать кипяченой водой; никогда не брать в дорогу скоропортящиеся продукты; во время путешествия воздержаться от покупки салатов и готовых блюд, предложенных уличными торговцами.

  ПОМНИТЕ! Строгое соблюдение правил хранения, кулинарной обработки продуктов и личной гигиены, Вы сможете уберечь себя и своих близких от пищевых отравлений!

  Врач-педиатр УЗ «Борисовская больница №2» Е.Г.  Радненок   

 
 
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Пищевые отравлениязанимают значительное место среди различных интоксикаций организма.
 
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