Амнистия-2019

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Это уже пятнадцатый по счету закон об амнистии, который принимается в суверенной Республике Беларусь.

Как правило, во всех законах об амнистии, не исключая и Закон об амнистии, в первую очередь указываются лица, подлежащие полному освобождению от наказания и иных мер уголовной ответственности. Это лица, которые по своему социальному статусу или состоянию здоровья прежде всего заслуживают прощения. К ним относятся, в частности:

1) несовершеннолетние, то есть лица, совершившие преступления в возрасте до 18 лет;

2) беременные женщины, то есть женщины, являющиеся беременными на день вступления Закона об амнистии в силу;

3) женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, то есть женщины и мужчины, не лишенные родительских прав и имеющие детей, которым на день вступления в силу Закона об амнистии не исполнилось 18 лет, а именно: женщины, мужчины-вдовцы, мужчины, воспитывающие детей, чьи матери лишены родительских прав, мужчины, воспитывающие детей и не состоящие в браке;

4) лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста на день рассмотрения материалов о применении амнистии, а при отсутствии документов, подтверждающих день и месяц рождения, - мужчины, родившиеся до 1 января 1958 года, и женщины, родившиеся до 1 января 1963 года;

5) инвалиды первой и второй группы;

6) больные следующими тяжелыми заболеваниями:

а) активной формой туберкулеза и отнесенные к ǀ, ǁ, V «А», V «Б» группам диспансерного учета;

б) онкологическими заболеваниями второй, третьей, четвертой клинических групп;

в) ВИЧ-инфицированные с 3-ей или 4-ой стадиями заболевания по клинической классификации Всемирной организации здравоохранения.

Все указанные лица, должны быть признаны больными на день рассмотрения материалов о применении амнистии.

7) ветераны боевых действий на территории других государств в соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года № 1594-ХII «О ветеранах» и имеющие удостоверения (свидетельства) установленного образца;

8) граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, то есть лица, указанные в статье 12 Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 года № 9-З «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» либо в аналогичных законах других государств;

9) лица, получившие ранения (контузии), увечья, заболевания при исполнении обязанностей в период военной службы в Вооруженных Силах СССР, Комитете государственной безопасности СССР, Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях, созданных в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также лица, получившие ранения (контузии), увечья, заболевания в связи с осуществлением служебной деятельности в период прохождения службы в Следственном комитете Республики Беларусь, Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь, органах внутренних дел, финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, прокуратуры, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям.

Все указанные категории лиц, если совершенные ими преступления не значатся в числе «запретных для амнистии», перечисленных в ст.9 и 11 Закона об амнистии, подлежат безусловному освобождению от следующих видов наказания:

общественных работ;

штрафа;

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

исправительных работ;

ограничения по военной службе;

ареста;

ограничения свободы;

лишения свободы.

Указанные лица также подлежат освобождению от иных мер уголовной ответственности:

осуждения с отсрочкой исполнения наказания;

осуждения с условным неприменением наказания;

осуждения без назначения наказания.

Эти лица подлежат освобождению и от дополнительных наказаний. Законом об амнистии также предусмотрено снятие судимости с указанных в статье 1 Закона об амнистии лиц, освобожденных от наказания.

Законом об амнистии предусматривается право на освобождение от наказания или иных мер уголовной ответственности и других лиц, которые не перечислены в статье 1 Закона об амнистии. При этом законодатель учитывает в первую очередь характер и степень общественной опасности совершенного преступления (категорию преступления), вид назначенного наказания, а также срок отбытого наказания ко дню вступления в силу Закона об амнистии.

В статье 9 Закона об амнистии предусмотрен перечень преступлений, при совершении которых лица не могут претендовать на освобождение от уголовной ответственности или наказания. В указанной статье Закона также идет речь о лицах, которые не подлежат освобождению от наказания. К ним относятся, к примеру, судимые более двух раз с назначением наказания в виде лишения свободы за умышленные преступления.

Кроме полного освобождения от наказания законы об амнистии, за исключением Закона Республики Беларусь от 22.11.2007 года № 287-З «Об амнистии некоторых категорий лиц, совершивших преступления», традиционно предусматривали частичное освобождение от наказания (сокращение срока) на один год.

Такой подход сохранен и в Законе об амнистии.

Согласно статье 8 Закона об амнистии сокращение наказания сроком на один год предусмотрено в отношении следующих лиц:

1)которым назначено наказание в виде ограничения свободы;

2)которым назначено наказание в виде лишения свободы;

3)условно-досрочно освобожденных от наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы;

4)которым неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена наказанием в виде ограничения свободы или исправительных работ;

5)которым неотбытая часть наказания в виде ограничения свободы заменена наказанием в виде исправительных работ;

6)осужденных к лишению свободы беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, которым суд отсрочил отбывание наказание в соответствии со статьей 93 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Законом об амнистии также установлен перечень лиц, к которым не может быть применено как полное, так и частичное освобождение от наказания, а также освобождение от уголовной ответственности не только в силу того, что они сами представляют повышенную общественную опасность, но и потому, что они совершили преступления, относящиеся к тяжким или особо тяжким, направленным на особо ценные охраняемые уголовным законом объекты.

Согласно статье 11 Закона об амнистии амнистия не распространяется на лиц:

1)к которым в течение 2014-2019 годов применялись амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление в период неснятой или непогашенной судимости;

2)которые на день постановления приговора, либо на день вступления приговора в законную силу, либо на день рассмотрения материалов о применении амнистии полностью не возместили причиненный преступлениями вред (ущерб), не уплатили доход, полученный от незаконной предпринимательской деятельности, неосновательно приобретенную выгоду, иной доход, полученный преступным путем;

3)злостно нарушающих установленный порядок во время отбывания наказания или иных мер уголовной ответственности;

4)допустивших особо опасный рецидив преступлений либо признанных в установленном порядке особо опасными рецидивистами;

5)которым наказание в виде смертной казни в порядке помилования заменено наказанием в виде лишения свободы или пожизненного заключения либо которым наказание в виде пожизненного заключения заменено наказанием в виде лишения свободы;

6)осужденных к наказанию в виде пожизненного заключения;

7)совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как убийство, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при особо отягчающих обстоятельствах, изнасилование либо насильственные действия сексуального характера, совершенные при отягчающих и особо отягчающих обстоятельствах, нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения и другие.

Круг указанных преступлений, при совершении которых амнистия не применяется, является показателем политики государства на современном этапе в части адекватной оценки их высокой степени общественной опасности и непримиримого к ним отношения.

Согласно статьи 13 Закона об амнистии под его действие подпадают лица, совершившие преступления до дня вступления в силу Закона об амнистии, в том числе осужденные судами Республики Беларусь, а также лица, осужденные судами других государств, отбывающие наказание на территории Республики Беларусь либо переданные в период исполнения настоящего Закона для отбывания наказания на территорию Республики Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь или на условиях принципа взаимности.

Настоящий Закон подлежит исполнению в течение девяти месяцев со дня вступления его в силу.

Решение о применении либо неприменении настоящего Закона принимается в отношении каждого лица индивидуально.

Более подробные консультации о применении либо неприменении настоящего Закона граждане могут получить на приеме у адвокатов юридической консультации Борисовского района, расположенной по адресу: г. Борисов, проспект Революции, 28.

Адвокат ЮК Борисовского района Карачун Юлия Николаевна 8-029-644-34-26