Гродненец женился на восьми девушках (если верить свидетельству о браке). В загсе говорят, что ни при чем

Источник материала: Tut.by

В группе во "ВКонтакте" одного из гродненских ночных клубов 6 августа появилась запись: владельца заведения Артура поздравляли с днем рождения. В посте — также фото из загса и снимок свидетельства о заключении брака сразу с 8 девушками, сообщает портал hrodna.life.





Снимок владельца клуба с девушками был действительно сделан в городском загсе, а свидетельство — с печатью и подписью начальника отдела. О том, что оно ненастоящее, можно догадаться по порядковому номеру — 0000001.





В самом клубе от комментариев отказались и спустя некоторое время удалили фотографию со свидетельством о бракосочетании.

В городском загсе рассказали, что не имеют к этому никакого отношения и напомнили, что многоженство в Беларуси запрещено.