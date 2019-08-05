ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гродненец женился на восьми девушках (если верить свидетельству о браке). В загсе говорят, что ни при чем

06.08.2019 18:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В группе во "ВКонтакте" одного из гродненских ночных клубов 6 августа появилась запись: владельца заведения Артура поздравляли с днем рождения. В посте — также фото из загса и снимок свидетельства о заключении брака сразу с 8 девушками, сообщает портал hrodna.life.


Снимок владельца клуба с девушками был действительно сделан в городском загсе, а свидетельство — с печатью и подписью начальника отдела. О том, что оно ненастоящее, можно догадаться по порядковому номеру — 0000001.


В самом клубе от комментариев отказались и спустя некоторое время удалили фотографию со свидетельством о бракосочетании.

В городском загсе рассказали, что не имеют к этому никакого отношения и напомнили, что многоженство в Беларуси запрещено.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снимок владельца клуба с девушками был действительно сделан в городском загсе, а свидетельство - с печатью и подписью начальника отдела.
 
Новости дня
Новости общества
 
"Белавиа" планирует в конце августа запустить продажу товаров duty free в тестовом режиме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужская зимняя обувь фото вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика