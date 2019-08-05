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Гродненец женился на восьми девушках (если верить свидетельству о браке). В загсе говорят, что ни при чем
06.08.2019 18:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В группе во "ВКонтакте" одного из гродненских ночных клубов 6 августа появилась запись: владельца заведения Артура поздравляли с днем рождения. В посте — также фото из загса и снимок свидетельства о заключении брака сразу с 8 девушками,
Снимок владельца клуба с девушками был действительно сделан в городском загсе, а свидетельство — с печатью и подписью начальника отдела. О том, что оно ненастоящее, можно догадаться по порядковому номеру — 0000001.
В самом клубе от комментариев отказались и спустя некоторое время удалили фотографию со свидетельством о бракосочетании.
В городском загсе рассказали, что не имеют к этому никакого отношения и напомнили, что многоженство в Беларуси запрещено.
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Гродненец женился на восьми девушках (если верить свидетельству о браке). В загсе говорят, что ни при чем
Снимок владельца клуба с девушками был действительно сделан в городском загсе, а свидетельство - с печатью и подписью начальника отдела.
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