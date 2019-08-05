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«15 минут - и уже успех». В Могилеве прошел первый фримаркет - ярмарка бесплатных вещей

06.08.2019 18:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве впервые прошел фримаркет — бесплатная ярмарка вещей. Центр городских инициатив и «Читайбург» скооперировались, чтобы дать горожанам возможность обменять хорошие, но ненужные им вещи на необходимые. Организаторы говорят, что это успех.


Площадку — «Читайбург» — разделили на несколько зон. Самая популярная и масштабная — «Бутик», где можно обменять одежду, обувь, зонты. Есть «Зона IT» c дисками, кассетами и разными компьютерными примочками. В книжной зоне — художественная, научная и образовательная литература, а также раскраски и словари. Работала и творческая зона, где желающих учили, как дать вторую жизнь вещам, немного их переделав.



В Могилеве такой крупный фримаркет прошел впервые, хотя в Минске, например, это обычное дело, говорит одна из организаторов бесплатной ярмарки Дарья Павчина. Фримаркет-зоны работали на других мероприятиях — Большом городском пикнике, например, — но были малозаметны.

— А тут, посмотрите, 15 минут прошло с начала открытия, а уже столько людей, вещей. Это успех! Ко мне уже человек пять подошли, спросили, когда фримаркет будет работать в следующий раз, — говорит Дарья.

Объясняет: основная идея проекта — дать вторую жизнь вещам. Тем, которые лежат в шкафу, хорошие, но не используются, а выбросить жалко, отдать — некому. На фримаркете же каждый желающий может оставить такую вещь, а взамен взять необходимое. Это просто обмен и никаких денег не нужно.

— Проект в том числе решает экологическую проблему. Из-за перепотребления на свалках оказывается много вещей, в том числе тех, которые переработать сложно или невозможно. А когда мы даем вещи второй шанс, мы меньше засоряем планету, — добавляет Дарья Павчина.

















Вещи, которые остались после окончания работы фримаркета, рассортируют и отправят в соцучреждения Могилева, чтобы их раздали нуждающимся «Красный крест», детское отделение психбольницы, фонд «Милосердие и здоровье».

И ничего, что фримаркет работал всего несколько часов — с 16.00 до 19.00. Это необходимо было для понимания, нужно ли такое мероприятие могилевчанам. Как оказалось — нужно. Так что повторение точно будет. Когда — Центр городских инициатив сообщит на своих страницах в соцсетях.


 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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