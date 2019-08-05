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4-летний Декстер, с которым мама на 15 часов закрылась в машине в Бресте, проведет в приюте еще 2 недели

06.08.2019 20:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

6 августа в Бресте началось рассмотрение гражданского дела об определении места жительства 4-летнего Декстера Кузьмича.


Елена с дочерью от первого брака Евой и сыном Декстером. Фото из личного архива Елены Лукашевич-Кузьмич

Рассмотрение проходило в закрытом режиме. На этом настояла адвокат матери ребенка Елены Кузьмич, сославшись на то, что дело затрагивает интересы несовершеннолетнего. Ее поддержала представитель органов опеки, которая, кстати, выступила с иском об отобрании ребенка у родителей. Сторона отца же, напротив, призывала сделать процесс открытым. После совещания суд решил закрыть заседание.

Рассмотрение продолжалось четыре часа. В зале выступали свидетели со стороны органов опеки. 6 августа вопрос, с кем будет жить мальчик, так и не решился. В суде объявили перерыв до 20 августа — для исследования доказательств.

Это время ребенок проведет в приюте.

Развод Владислава Кузьмича и Елены Лукашевич-Кузьмич привлек внимание общественности 25 июля. В тот день около 20.00 Елена приехала в Брест, чтобы встретиться с 4-летним сыном Декстером, который на тот момент жил с отцом Владиславом. Между супругами произошел конфликт. Женщина на 15 часов закрылась с ребенком в легковой машине и вышла из нее, только когда в ситуацию вмешались органы опеки. В итоге мальчика забрали в приют до решения суда.

 
Теги: Брест
 
 
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