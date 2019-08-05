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4-летний Декстер, с которым мама на 15 часов закрылась в машине в Бресте, проведет в приюте еще 2 недели
06.08.2019 20:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
6 августа в Бресте началось рассмотрение гражданского дела об определении места жительства 4-летнего Декстера Кузьмича.
Рассмотрение проходило в закрытом режиме. На этом настояла адвокат
Рассмотрение продолжалось четыре часа. В зале выступали свидетели со стороны органов опеки. 6 августа вопрос, с кем будет жить мальчик, так и не решился. В суде объявили перерыв до 20 августа — для исследования доказательств.
Это время ребенок проведет в приюте.
Развод Владислава Кузьмича и Елены Лукашевич-Кузьмич
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4-летний Декстер, с которым мама на 15 часов закрылась в машине в Бресте, проведет в приюте еще 2 недели
Суд еще не решил, с кем из родителей оставить ребенка.
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