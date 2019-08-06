В Кореличах в рамках проекта «Школа Здоровья» рассказали о простых секретах правильного питания

Независимо от возраста каждый человек стремится быть здоровым, бодрым, энергичным, полным сил. Правила здорового питания являются неотъемлемой частью здорового образа жизни.
В связи с этим специалисты отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «Центр социального обслуживания населения Кореличского района» в рамках проекта «Школа Здоровья» совместно с инструктором – валеологом Кореличского райЦГЭ Людмилой Ивановной Волосевич провели мероприятие по теме: «Простые секреты здорового питания!»
Мероприятие прошло в интересной и занимательной форме. Во время презентации «Здоровое питание» были представлены полезные советы по правильному рациональному питанию, технологической обработке продуктов для сохранения в них витаминов.
Широко обсуждалась тема о съедобных и несъедобных грибах. Людмила Ивановна Волосевич обратила внимание на то, как правильно оказать первую помощь при отравлении грибами.
Особую активность слушатели проявили при разгадывании кроссвордов на тему: «Овощи и фрукты».
Гости встречи обменялись рецептами приготовления и оригинального оформления полезных блюд, поделились советами из личного опыта. А также за активное участие получили профилактические буклеты и сувениры.
Питайтесь правильно и будьте здоровы!
Ольга ЖУК,
заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «ЦСОН Кореличского района»
Людмила ВОЛОСЕВИЧ,
инструктор – валеолог Кореличского райЦГЭ