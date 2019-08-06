В Кореличах в рамках проекта «Школа Здоровья» рассказали о простых секретах правильного питания

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Независимо от возраста каждый человек стремится быть здоровым, бодрым, энергичным, полным сил. Правила здорового питания являются неотъемлемой частью здорового образа жизни.

В связи с этим специалисты отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «Центр социального обслуживания населения Кореличского района» в рамках проекта «Школа Здоровья» совместно с инструктором – валеологом Кореличского райЦГЭ Людмилой Ивановной Волосевич провели мероприятие по теме: «Простые секреты здорового питания!»

Мероприятие прошло в интересной и занимательной форме. Во время презентации «Здоровое питание» были представлены полезные советы по правильному рациональному питанию, технологической обработке продуктов для сохранения в них витаминов.

Широко обсуждалась тема о съедобных и несъедобных грибах. Людмила Ивановна Волосевич обратила внимание на то, как правильно оказать первую помощь при отравлении грибами.

Особую активность слушатели проявили при разгадывании кроссвордов на тему: «Овощи и фрукты».

Гости встречи обменялись рецептами приготовления и оригинального оформления полезных блюд, поделились советами из личного опыта. А также за активное участие получили профилактические буклеты и сувениры.





Питайтесь правильно и будьте здоровы!

Ольга ЖУК,

заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «ЦСОН Кореличского района»

Людмила ВОЛОСЕВИЧ,

инструктор – валеолог Кореличского райЦГЭ