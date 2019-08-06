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До 890 рублей: сколько стоит собрать ребенка в школу

06.08.2019 18:34 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Оптимальная экипировка школьников младших классов обойдется родителям в этом году в сумму до 750 рублей, старшеклассников - до 890 рублей, сообщили в МАРТ.

Заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания - начальник отдела потребительского рынка Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова не уточнила методику расчетов и какие конкретно виды товаров входят в «оптимальную экипировку». Базово это одежда, обувь, ранец, канцелярские и письменные принадлежности.

Минимальная отпускная цена комплекта «Беллегпрома» для мальчика младшего, среднего возраста (пиджак, брюки, сорочка) составляет 69,7 рубля, максимальная — 138,6 рубля, сообщила начальник управления внутренней торговли и выставочной деятельности «Беллегпрома» Светлана Кахро. Данная цена не включает торговую надбавку, передает Reform.by.

Однако чиновница прорекламировала школьные ярмарки и выставки продажи, которые работают в Беларуси с 15 июля и до 1 октября. Там можно подогнать форму по фигуре, а остатки прошлогодних коллекций купить со скидкой в 50%.

Кроме того, есть программы кредитования и рассрочки, как за счет собственных средств, так и совместно с банками, сообщает БелТА.

В прошлом году экипировка детей, по данным МАРТ, должна была обойтись родителям школьников младших классов в сумму от 145 до 750 рублей, старших – от 214 до 890.

 
 
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Оптимальная экипировка школьников младших классов обойдется родителям в этом году в сумму до 750 рублей, старшеклассников - до 890 рублей, сообщили в МАРТ.
 
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