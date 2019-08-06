Смерти белорусов, раскулачивание бизнеса, «плохой Минск» и Миша-маникюрист - интересное за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Год назад жизнь редакции TUT.BY круто изменилась — к нам пришли. Нет-нет, речь не об одноименном проекте (который, конечно, «вышел» именно из того 7 августа, и за который в этой стране, мы точно знаем, нам благодарны многие). Как это было , как это пережили мы и чем все закончилось — можем напомнить (все о «деле БЕЛТА» — здесь ), ну, а вам, наши любимые читатели, пожелаем никогда не столкнуться с задержаниями, ИВС, следствием и судами. Если вдруг станет скучно, можете виртуально побаловаться с ботом, который добавляет ОМОН на любое фото , в реальности же живите спокойно, не расставайтесь с семьей, а мы продолжим делать для вас лучший в стране портал — и прямо сейчас напомним, что важное и интересное вы могли пропустить в прошедший вторник.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Наблюдать за выборами в стране пригласили в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Исполком СНГ и ШОС, на очереди — Всемирная ассоциация организаторов выборов. Но вот бюллетени мы наблюдателям… не покажем , рассказала Лидия Ермошина. Что за странная ситуация, расскажем здесь .

, рассказала Лидия Ермошина. Что за странная ситуация, . Помните, что в Беларуси откорректировали правила ввоза из-за границы товаров для личного пользования? Мы попросили ГТК объяснить, как и что теперь можно будет ввозить, — и вот здесь все разложено по полочкам .

для личного пользования? Мы попросили ГТК объяснить, как и что теперь можно будет ввозить, — . Теперь мы знаем, от чего чаще всего умирают и чем болеют белорусы — и еще раз просим вас очень беречь себя и близких.









ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ





О СПОРТЕ

Минское футбольное «Торпедо» снялось с чемпионата Беларуси. Что случилось и что будет с остальными играми — расскажем здесь .

«Торпедо» снялось с чемпионата Беларуси. Что случилось и что будет с остальными играми — расскажем . Наша теннисистка Вика Азаренко победила итальянку Джорджи в первом раунде турнира в Торонто. Во втором круге Виктория сыграет с украинкой Даяной Ястремской (33 WTA). Удачи, болеем за тебя!





Все новости вторника, 6 августа

Кстати. Вот вам напоследок классный тест по символам, которые изображены на гербах белорусских городов . Предупреждаем сразу — ульстрасложный (но и ультра-интересный: вы сможете узнать, какая глубокая история стоит за многими белорусскими городами и поселками. Когда вы отправитесь в путешествие по нашим небанальным маршрутам , эта информация вам очень пригодится). Хорошего дня — и пойдемте работать! Эх, еще бы кто в велоприцепе покатал …

Ваша редакция

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