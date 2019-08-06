Смерти белорусов, раскулачивание бизнеса, «плохой Минск» и Миша-маникюрист - интересное за вчера

Год назад жизнь редакции TUT.BY круто изменилась — к нам пришли. Нет-нет, речь не об одноименном проекте (который, конечно, «вышел» именно из того 7 августа, и за который в этой стране, мы точно знаем, нам благодарны многие). Как это было, как это пережили мы и чем все закончилось — можем напомнить (все о «деле БЕЛТА» — здесь), ну, а вам, наши любимые читатели, пожелаем никогда не столкнуться с задержаниями, ИВС, следствием и судами. Если вдруг станет скучно, можете виртуально побаловаться с ботом, который добавляет ОМОН на любое фото, в реальности же живите спокойно, не расставайтесь с семьей, а мы продолжим делать для вас лучший в стране портал — и прямо сейчас напомним, что важное и интересное вы могли пропустить в прошедший вторник.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Наблюдать за выборами в стране пригласили в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Исполком СНГ и ШОС, на очереди — Всемирная ассоциация организаторов выборов. Но вот бюллетени мы наблюдателям… не покажем, рассказала Лидия Ермошина. Что за странная ситуация, расскажем здесь.
Президент Украины Владимир Зеленскийобратился к лидерам стран «нормандской четверки» с призывом в кратчайшие сроки провести переговоры по Донбассу. По его словам, «хлебное перемирие», заключенное на заседании трехсторонней контактной группы в Минске 17 июля, продержалось лишь 17 дней — во вторник во время обстрела погибли четверо украинских военных. Кстати. А вы знаете. когда Зеленский-то решил идти в президенты?
В очередной раз побывали на суде по делу газеты «Вечерний Могилев», статьи которого признали экстремистскими. Интересы редакции представляет бывший судья (и сын главного редактора), и он там, конечно, такие разговоры ведет!.. Одно только «педерастия и педофилия — это синонимы» чего стоит!
Известный российский блогер и урбанист Илья Варламов выпустил пост «Плохой Минск». Подобные статьи о хороших и плохих сторонах столицы блогер уже публиковал пять лет назад. А за что критиковал в этот раз? Первым делом, конечно, в нецензурных выражениях «разнес» Дом у Троицкого.
А вот у нас история о переезде белоруса в Израиль — и, знаете, именно эта семья задумывается о возвращении, хоть и живет в другой стране уже 16 лет. «На продукты цены в Израиле очень высокие. На закупку еды в выходные может уйти порядка 150 долларов. Мякоть говядины — 30−40 долларов за килограмм, буханка хлеба — 4 доллара». Совсем, говорит, не страна для жизни — то ли дело у нас!
Историю чудесного парня из Гомеля читали? Слесарь Миша стал… мастером маникюра, но и завод не бросил. Так и живет: утром тепловозы, мазут и промасленная роба, а вечером — «френчи», «омбре», «шиммер» и прочий нейл-арт. Родителям о новой профессии он долго не говорил, но самым страшным, вспоминает, было сообщить коллегам из локомотивного депо! «Поржали, конечно: мол, ты что, не только профориентацию сменил?».
А вы умеете крутить хулахуп? Спросите, зачем? Э-э-э, не скажите! Вон девушка, открывшая в Бресте целую студию хулахупинга, объясняет: для детей это альтернатива танцам, творчество и возможность поправить осанку.
Знакомьтесь — Марина Иванова из Витебска. Девушка ищет свою родную мать, которая когда-то выкинула ее, младенца, на мусорку. «Меня бросили. И именно таким вот страшным способом — не сдали в дом малютки, а бросили. Возле мусорки. Я что, собака?» Поможем найти?
О СПОРТЕ
Минское футбольное «Торпедо» снялось с чемпионата Беларуси. Что случилось и что будет с остальными играми — расскажем здесь.
Наша теннисистка Вика Азаренко победила итальянку Джорджи в первом раунде турнира в Торонто. Во втором круге Виктория сыграет с украинкой Даяной Ястремской (33 WTA). Удачи, болеем за тебя!