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У самого знаменитого фонтана в Витебске поставили скамейки. Но горожанам они не очень понравились

07.08.2019 08:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В центре Витебска — на улице Ленина возле фонтана «Слияние трех рек» — появились скамейки из дерева и ажурного металла.


Фото: Юрий Шепелев

Напротив городской ратуши установили четыре скамейки. Три из них стоят рядом с фонтаном. По словам горожан, попробовавших на них посидеть, место отдыха периодически обдает брызгами воды.

Раньше скамейки стояли ближе к реке — под тенистыми ветвями деревьев вдоль парапета. Одну из новых скамеек установили так же. По мнению горожан, было бы логично переставить и остальные — подальше от брызг.


Фото: Юрий Шепелев

Фото: Юрий Шепелев

Отдыхающие также замечают, что возле скамеек нет урн для мусора: некуда выбросить, например, обертку от мороженого.

На месте этого фонтана в середине ХХ века находился костел Святого Антония, позже взорванный советскими властями. Идея восстановление храма существует в рамках возрождения архитектурного наследия Витебска.


Фото: Юрий Шепелев
 
Теги: Витебск
 
 
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В центре Витебска - на улице Ленина возле фонтана «Слияние трех рек» - появились скамейки из дерева и ажурного металла.
 
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