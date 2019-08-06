У самого знаменитого фонтана в Витебске поставили скамейки. Но горожанам они не очень понравились

Источник материала: Tut.by

В центре Витебска — на улице Ленина возле фонтана «Слияние трех рек» — появились скамейки из дерева и ажурного металла.



Фото: Юрий Шепелев

Напротив городской ратуши установили четыре скамейки. Три из них стоят рядом с фонтаном. По словам горожан, попробовавших на них посидеть, место отдыха периодически обдает брызгами воды.

Раньше скамейки стояли ближе к реке — под тенистыми ветвями деревьев вдоль парапета. Одну из новых скамеек установили так же. По мнению горожан, было бы логично переставить и остальные — подальше от брызг.



Фото: Юрий Шепелев



Фото: Юрий Шепелев

Отдыхающие также замечают, что возле скамеек нет урн для мусора: некуда выбросить, например, обертку от мороженого.

На месте этого фонтана в середине ХХ века находился костел Святого Антония, позже взорванный советскими властями. Идея восстановление храма существует в рамках возрождения архитектурного наследия Витебска.



Фото: Юрий Шепелев