ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте запустят велошеринг на 7 станций. Рассказываем, где и когда

07.08.2019 08:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Бресте планируется установить семь станций для велошеринга, сообщил телекомпании Буг-ТВ руководитель группы транспортной мобильности проекта «СимбиоСити» Сергей Талатай.

Вся необходимая инфраструктура уже подготовлена, велодорожки готовы. Осталось лишь установить семь станций. Планируется, что они будут расположены вблизи автобусного и железнодорожного вокзалов, в районе памятника 1000-летия города, возле ЦУМа, гостиницы Интурист, на улице Карла Маркса и в Брестской крепости.

«Когда это будет? Я думаю, к концу года точно, но очень хотелось бы успеть к юбилею города», — сообщил Сергей Талатай.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Смерти белорусов, раскулачивание бизнеса, «плохой Минск» и Миша-маникюрист - интересное за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика