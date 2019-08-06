|
В Бресте запустят велошеринг на 7 станций. Рассказываем, где и когда
07.08.2019 08:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте планируется установить семь станций для велошеринга,
Вся необходимая инфраструктура уже подготовлена, велодорожки готовы. Осталось лишь установить семь станций. Планируется, что они будут расположены вблизи автобусного и железнодорожного вокзалов, в районе памятника 1000-летия города, возле ЦУМа, гостиницы Интурист, на улице Карла Маркса и в Брестской крепости.
«Когда это будет? Я думаю, к концу года точно, но очень хотелось бы успеть к юбилею города», — сообщил Сергей Талатай.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смотрите, где будут расположены станции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)