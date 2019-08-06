В Бресте запустят велошеринг на 7 станций. Рассказываем, где и когда

Источник материала: Tut.by

В Бресте планируется установить семь станций для велошеринга, сообщил телекомпании Буг-ТВ руководитель группы транспортной мобильности проекта «СимбиоСити» Сергей Талатай .

Вся необходимая инфраструктура уже подготовлена, велодорожки готовы. Осталось лишь установить семь станций. Планируется, что они будут расположены вблизи автобусного и железнодорожного вокзалов, в районе памятника 1000-летия города, возле ЦУМа, гостиницы Интурист, на улице Карла Маркса и в Брестской крепости.

«Когда это будет? Я думаю, к концу года точно, но очень хотелось бы успеть к юбилею города», — сообщил Сергей Талатай.