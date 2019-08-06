Со спортом дружить — здоровым быть! Под таким девизом 30 июля в спортзале Ивьевской средней школы прошли игровые спортивные конкурсы среди членов районных организаций ОО «БелОИ».

Источник материала: Вороновская газета





В состязаниях приняли участие представители Вороновского, Лидского, Островецкого и Ивьевского райнов.

Физическая культура и спорт являются одним из важнейших направлений реабилитации людей с инвалидностью и их интеграции в общество. Систематические занятия не только расширяют их функциональные возможности, оздоравливают организм, улучшают деятельность опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма, но и благоприятно воздействует на психику, мобилизуют волю, возвращают людям с ограниченными физическими возможностями чувство социальной защищенности и полезности.

Не побывав в этой атмосфере и не увидев своими глазами, невозможно передать все чувства и эмоции участников. У всех было одно желание — победить. А победителями, если брать в общем, стали все, не взирая на дипломы различной степени. Герои этого дня, помимо подарков, получили незабываемые впечатления и непередаваемые ощущения от азарта — подвести свою команду нельзя.

Победу праздновали на природе. Каким же вкусными оказались грибной суп, бутерброды и компот под сенью деревьев! Здесь же спонтанно организовалась концертная площадка, на которой со своими эстрадными номерами выступили представители всех районов. В этот час звучали стихи, сольные и хоровые песни. Но с особым восторгом присутствующими было воспринято выступление вороновцев: зрители рукоплескали артистам Вороновского ТЦСОН (рук. Д.К. Матыленок), а также Людмиле Урбанович, Дионизе Гришко и автору этих строк. Благодаря таким мероприятиям, на которых можно увидеть, услышать и по достоинству оценить талант людей с ограниченными возможностями, выявляется потенциальный резерв участников Международного фестиваля творчества инвалидов в рамках «Славянского базара» в г. Витебск.

Александр МАТЮК.