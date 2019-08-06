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В Волковыске пожарные спасли щенка, который был полностью покрыт смолой, и сейчас ищут ему дом

07.08.2019 10:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Волковыске сотрудники МЧС спасли щенка, который был весь покрыт черной смолой. Сейчас пес временно живет в пожарной части, а спасатели ищут ему дом, рассказывает «Наш час».


Фото: volkovysknews.by

Обнаружили попавшего в беду малыша на свадьбе. Гости, отмечавшие торжество в столовой, заметили около входа непонятное существо в черной липкой субстанции, которое вышло к людям. Они даже не сразу поняли, что это собака. Щенок едва стоял на ногах и, шатался. Не зная, как помочь малышу, вызвали спасателей.

Прибывшие на помощь работники МЧС увидели щенка, тельце которого было покрыто засохшей смолой. Как и где малыш попал в нее и тем более — как выбрался, осталось неизвестным.

— Мы привезли щенка на пост, — рассказывает командир отделения ПАСП-17 Геннадий Заневский. — Обрабатывать бензином или соляркой не рискнули, животное могло погибнуть. Помог интернет — нашли, что смолу можно отмыть растительным маслом.


Фото: volkovysknews.by

Бережно и осторожно, то маслом, то шампунем спасатели долго смывали с щенка смолу. Малыш стойко переносил процедуры, только слегка скулил. Придя в себя после помывки, немного поел и уснул.

Спасатели не были уверены, что щенок выживет. Но он оказался настоящим борцом: наутро выглядел уже куда бодрее и даже пытался вилять хвостиком. Снова приступили к помывке. Понадобилось еще несколько процедур, чтобы щенок стал действительно чистым.


Фото: volkovysknews.by

Сейчас он живет в ПАСЧ-1. Но дом этот временный. Спасатели надеются найти своему подопечному постоянное место жительства и любящего хозяина.

 
 
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Обнаружили попавшего в беду малыша на свадьбе. Гости, отмечавшие торжество в столовой, заметили около входа непонятное существо в черной липкой субстанции,...
 
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