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Руководители госорганов в августе проведут выездные приемы граждан

07.08.2019 10:25 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Руководители госорганов в августе проведут выездные приемы граждан
Фото из архива

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других госорганизаций, подчиненных правительству, проведут в августе приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко примет граждан 9 августа в Дзержинском райисполкоме, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо - 14 августа в Ельском райисполкоме.

На 20 августа запланирована встреча с гражданами министра внутренних дел Юрия Караева в Ивацевичском райисполкоме.

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук будет проводить прием граждан 21 августа в Осиповичском райисполкоме, министр связи и информатизации Константин Шульган - 23 августа в Мозырском райисполкоме.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других госорганизаций, подчиненных правительству, проведут в...
 
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