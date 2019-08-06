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Информация о ходе уборки урожая в Борисовском районе

07.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

ПО СОСТОЯНИЮ НА 07 августа 2019 года в районе УБРАНО 58.9 УБОРОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.

НАМОЛОЧЕНО 46 446 тонны зерна

УРОЖАЙНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ - 30.9 цн./га

СРЕДИ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ ПО УБОРКЕ ЛИДИРУЮТ:

ООО «БОЖЕДАРЫ» - убрано 100 % площадей;

ООО «Метча – Агро» - убрано 68 % уборочных площадей

филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» - убрано 74 % площадей;

АЖХ «Борисовский завод Автогидроусилитель» - убрано – 70 % площадей;

ПСХ «Черневичи» ОАО «Завод агрегатов» - убрано 69 % уборочных площадей;

ОАО «БОРИСОВСОЮЗАГРО» - убрано 64 % площадей;

ПО УРОЖАЙНОСТИ ЛИДИРУЮТ:

ФИЛИАЛ «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»   - 49.8 цн./га

ОАО «МИРОПОЛЬЕ»- 40.5 цн./га;

АЖХ «БАТЭ» -   38.7 цн./га;

ФИЛИАЛ «НИВКИ» УП «Бумажная фабрика Гознака» - 39.2 цн./га

СУП «ЗАЧИСТЬЕ АГРО» - 35,0 цн./га

АЖХ ОАО «Борисовский завод Автогидроусилитель» - 37.3

ООО «БОЖЕДАРЫ» - 33.6 цн. / га

ЛУЧШИЕ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ

ВОДИТЕЛИ НА ОТВОЗКЕ ЗЕРНА:

Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - КАПТУР СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ на автомашине МАЗ 555142   перевез   1556 тонн зерна от комбайнов

Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - КАПТУР СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ на автомашине МАЗ 555142   перевез   1484 тонны зерна от комбайнов

Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - ГРИГОРЧУК ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ на автомашине МАЗ 555142   перевез   1301 тонн зерна от комбайнов

СРЕДИ КОМБАЙНЕРОВ НА УБОРКЕ ЗЕРНА:

Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов - КУКАЛЕВСКИЙ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ на комбайне «ЛЕКСИОН – 560» убрал 268 га и намолотил 1313 тонны зерна;

СУШКА ЗЕРНА:

Филиал «Большие Новоселки» - звено в составе: Ходасевича Руслана Александровича, Задорина Вячеслава Владимировича произвело сушку зерна на зерносушильном комплексе ЗСК – 60ША (Амкодор) в количестве 6170 тонн.

 
 
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В районе необходимо убрать25 586газерновых и зернобобовых культур.
 
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