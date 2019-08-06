Информация о ходе уборки урожая в Борисовском районе

ПО СОСТОЯНИЮ НА 07 августа 2019 года в районе УБРАНО 58.9 УБОРОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
НАМОЛОЧЕНО 46 446 тонны зерна
УРОЖАЙНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ - 30.9 цн./га
СРЕДИ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ ПО УБОРКЕ ЛИДИРУЮТ:
ООО «БОЖЕДАРЫ» - убрано 100 % площадей;
ООО «Метча – Агро» - убрано 68 % уборочных площадей
филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» - убрано 74 % площадей;
АЖХ «Борисовский завод Автогидроусилитель» - убрано – 70 % площадей;
ПСХ «Черневичи» ОАО «Завод агрегатов» - убрано 69 % уборочных площадей;
ОАО «БОРИСОВСОЮЗАГРО» - убрано 64 % площадей;
ПО УРОЖАЙНОСТИ ЛИДИРУЮТ:
ФИЛИАЛ «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - 49.8 цн./га
ОАО «МИРОПОЛЬЕ»- 40.5 цн./га;
АЖХ «БАТЭ» - 38.7 цн./га;
ФИЛИАЛ «НИВКИ» УП «Бумажная фабрика Гознака» - 39.2 цн./га
СУП «ЗАЧИСТЬЕ АГРО» - 35,0 цн./га
АЖХ ОАО «Борисовский завод Автогидроусилитель» - 37.3
ООО «БОЖЕДАРЫ» - 33.6 цн. / га
ЛУЧШИЕ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ
ВОДИТЕЛИ НА ОТВОЗКЕ ЗЕРНА:
Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - КАПТУР СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ на автомашине МАЗ 555142 перевез 1556 тонн зерна от комбайнов
Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - КАПТУР СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ на автомашине МАЗ 555142 перевез 1484 тонны зерна от комбайнов
Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - ГРИГОРЧУК ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ на автомашине МАЗ 555142 перевез 1301 тонн зерна от комбайнов
СРЕДИ КОМБАЙНЕРОВ НА УБОРКЕ ЗЕРНА:
Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов - КУКАЛЕВСКИЙ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ на комбайне «ЛЕКСИОН – 560» убрал 268 га и намолотил 1313 тонны зерна;
СУШКА ЗЕРНА:
Филиал «Большие Новоселки» - звено в составе: Ходасевича Руслана Александровича, Задорина Вячеслава Владимировича произвело сушку зерна на зерносушильном комплексе ЗСК – 60ША (Амкодор) в количестве 6170 тонн.