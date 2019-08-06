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Заболеваемость бешенством среди диких и домашних животных в 2019 году снизилась в 1,5 раза

07.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

. "Максимальный процент заболеваемости бешенством традиционно среди диких животных, которые, контактируя с домашними, заражают их, а затем возникает риск передачи вируса человеку, - сказала Анастасия Лешкевич. - За первое полугодие этого года заболеваемость бешенством снизилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (с 337 до 223 случаев). Среди диких животных - на 1,6%, сельскохозяйственных - на 2,2%, домашних - на 11,5%. Надеемся, что и до конца года сохранится такая тенденция". По словам заведующей, как и в прошлом году, наибольшее количество случаев бешенства среди животных регистрируется в Гродненской области - 56 фактов, чаще всего в Волковысском, Сморгонском, Зельвенском районах. Также в лидерах Минская область - 64 случая, большинство из которых произошли в Столбцовском и Березинском районах. Заболеваемость бешенством среди домашних животных составила в этом году 62 случая, в основном в Гомельской, Минской и Гродненской областях, где преимущественно болели домашние кошки и собаки. Кроме того, в этом году наблюдается тенденция увеличения массового контакта с больными животными - 21 случай, в которых пострадали 174 человека, из них 29 детей. За аналогичный период 2018 года пострадали 116 человек, в том числе 20 детей. В этом году в учреждения здравоохранения за оказанием антирабической помощи уже обратилось 11 тыс. 81 человек, из них 3152 ребенка. Из всех обратившихся 65,4% контактировали с домашними кошками и собаками. "С 2012 года и по сегодняшний день бешенство среди людей в нашей республике не регистрировалось, - отметила Анастасия Лешкевич. - Основная мера профилактики - прививки. При контакте с больными животными необходимо как можно раньше обратиться в медучреждение, желательно в первые сутки. Чем раньше начата иммунизация против бешенства, тем выше эффективность этой меры. Современные прививки - это 6 уколов по определенной схеме, от них нельзя отказываться или самовольно прерывать". По данным специалистов, главным источником бешенства являются дикие животные, в первую очередь лисицы, енотовидные собаки, волки. Через укусы или ослюнения они заражают домашних питомцев (чаще всего собак и кошек), на пастбищах подвергается заражению крупный и мелкий рогатый скот: коровы, овцы, козы. Наиболее характерные признаки заболевания - слюноотделение, водобоязнь, агрессивность, паралич, но иногда они могут отсутствовать. Если человека покусало бешеное животное, важно вовремя обратиться за помощью, ведь возможен летальный исход. Особо опасны укусы в области конечностей, пальцев, головы, лица - что ближе расположено к нервным окончаниям и головному мозгу. Заболевание может не проявляться продолжительное время - от месяца до года. Наибольший риск инфицирования вирусом бешенства среди ветеринарных работников, охотников, лесников, людей, отлавливающих безнадзорных животных. "Чтобы не заразиться вирусом бешенства, люди должны избегать контактов с неизвестными и дикими животными, не брать их домой, потому что их поведение не всегда скажет о болезни. Родителям необходимо обязательно проводить работу с детьми и объяснять им, что если вдруг на улице у них произошел контакт с животным, нужно не бояться рассказать им об этом. Потому что взрослые смогут своевременно принять необходимые меры", - напомнила Анастасия Лешкевич.

belta.by

 
 
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За первое полугодие 2019 года заболеваемость бешенством среди диких и домашних животных снизилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, заявила на...
 
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