Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей, гроз и ветра объявлен 8 августа

Источник материала: БелТА

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7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей, гроз и ветра объявлен в Беларуси 8 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет преобладать облачная погода, пройдут дожди. Ночью местами, утром и днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, грозы. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, днем с переходом на северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, во второй половине дня во многих районах - до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля. Днем будет 17-23 градуса, по юго-востоку - плюс 24-29.-0-

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