ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей, гроз и ветра объявлен 8 августа

07.08.2019 11:46 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей, гроз и ветра объявлен 8 августа
Фото из архива

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей, гроз и ветра объявлен в Беларуси 8 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет преобладать облачная погода, пройдут дожди. Ночью местами, утром и днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, грозы. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, днем с переходом на северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, во второй половине дня во многих районах - до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля. Днем будет 17-23 градуса, по юго-востоку - плюс 24-29.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей, гроз и ветра объявлен в Беларуси 8 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Бермудский треугольник». В каких лесах Витебщины чаще всего теряются грибники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • обувь полуботинки женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика