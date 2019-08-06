ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД рассматривает дополнительные механизмы противодействия насилию в семье

07.08.2019 11:35 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

МВД рассматривает дополнительные механизмы противодействия насилию в семье
Фото из архива

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД рассматривает дополнительные механизмы противодействия насилию в семье, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления - начальник управления профилактики ГУОПП МВД Олег Каразей, передает корреспондент БЕЛТА.

На сегодня предусмотрен целый спектр инструментов, позволяющий влиять на ситуацию. Вместе с тем есть идеи, в каком направлении совершенствовать законодательство. Речи о подготовке законопроекта о противодействии домашнему насилию пока не идет. Инициативы милиции могут быть реализованы путем инкорпорирования в действующее законодательство.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД рассматривает дополнительные механизмы противодействия насилию в семье, сообщил журналистам заместитель начальника главного...
 
Новости дня
Новости общества
 
Грузинский дом откроется в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика