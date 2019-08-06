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МВД рассматривает дополнительные механизмы противодействия насилию в семье
07.08.2019 11:35 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД рассматривает дополнительные механизмы противодействия насилию в семье, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления - начальник управления профилактики ГУОПП МВД Олег Каразей, передает корреспондент БЕЛТА.
На сегодня предусмотрен целый спектр инструментов, позволяющий влиять на ситуацию. Вместе с тем есть идеи, в каком направлении совершенствовать законодательство. Речи о подготовке законопроекта о противодействии домашнему насилию пока не идет. Инициативы милиции могут быть реализованы путем инкорпорирования в действующее законодательство.
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7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД рассматривает дополнительные механизмы противодействия насилию в семье, сообщил журналистам заместитель начальника главного...
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