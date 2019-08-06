Пришлось вызывать спасателей. Девушка полезла за мячом на козырек подъезда и не смогла спуститься

Источник материала: Tut.by

Днем 6 августа в МЧС поступило сообщение: помощь спасателей требовалась девушке на улице Прушинских, сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: МЧС

Когда спасатели прибыли к месту вызова, выяснилось, что студентка одного из минских ВУЗов полезла за мячом на козырек подъезда, но спуститься самостоятельно не смогла.

Звонок поступил в 14.22, а уже в 14.33 спасатели при помощи трехколенной лестницы спустили девушку.