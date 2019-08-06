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Пришлось вызывать спасателей. Девушка полезла за мячом на козырек подъезда и не смогла спуститься
07.08.2019 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 6 августа в МЧС поступило сообщение: помощь спасателей требовалась девушке на улице Прушинских,
Когда спасатели прибыли к месту вызова, выяснилось, что студентка одного из минских ВУЗов полезла за мячом на козырек подъезда, но спуститься самостоятельно не смогла.
Звонок поступил в 14.22, а уже в 14.33 спасатели при помощи трехколенной лестницы спустили девушку.
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Когда спасатели прибыли к месту вызова, выяснилось, что студентка одного из минских ВУЗов полезла за мячом на козырек подъезда, но спуститься самостоятельно не...
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