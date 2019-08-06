«Бермудский треугольник». В каких лесах Витебщины чаще всего теряются грибники

Источник материала: Tut.by

Грибной сезон стартовал, и любители «тихой охоты» идут за боровиками, лисичками, опятами и т.д. Но о том, что, увлекшись сбором, можно заблудиться, думают немногие. Своеобразным «Бермудским треугольником» для жителей региона стали городокские леса. Здесь грибники теряются очень часто, пишут «Витебские вести».



Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

4 августа в десятом часу вечера в МЧС позвонил 62-летний витеблянин. Мужчина сообщил, что в 11 утра отправился в лес за грибами вблизи деревни Большое Лосвидо Городокского района, но сейчас не может сориентироваться и выйти к населенному пункту. Грибника искали до двух ночи. Связь с потерявшимся оборвалась: у него разрядился телефон. На следующий день в 11.20 мужчина сам вышел в деревню Зароново Витебского района.

Аналогичные случаи в лесах под Городком произошли в конце июля, рассказала старший инспектор центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью областного управления МЧС Юлия Похолкина.

В лесу возле деревни Малые Стайки заблудилась 70-летняя жительница Витебска. Около полудня она пошла в лес за грибами и не вернулась. Об этом спасателям сообщила ее дочь. Поиск вели милиционеры, сотрудники МЧС и отряда «Ангел». Через восемь часов пенсионерку нашли.

В этом же районе почти целый день кружил по лесу грибник из Городка. К счастью, вечером он сам вышел в деревню Слобода.

Вечером 31 июля спасателям сообщили, что возле деревни Сюборовка заблудился 57-летний житель Витебска. Связь с ним поддерживали по мобильному. На поиски вместе с работниками МЧС выехала милиция. Заблудившийся вышел из леса на звук спецсигнала.

Сирена МЧС помогла выбраться из лесной «западни» и 62-летней жительнице Городокского района. Отправившись 1 августа в Смоловский лес, она не смогла найти обратный путь. Женщина набрала службу спасения, через некоторое время ее нашли.

С начала года более 30 раз работники МЧС помогали в поисках потерявшихся людей в Витебской области.

В МЧС напоминают о мерах предосторожности при походе в лес. Не отправляйтесь за грибами в одиночку, изучите основные правила ориентирования, сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информируйте их, если планы изменились, наденьте удобную непромокаемую одежду и обувь, возьмите с собой телефон, воду, лекарства, нож, спички. В непогоду лучше остаться дома.