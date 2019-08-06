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«Бермудский треугольник». В каких лесах Витебщины чаще всего теряются грибники
07.08.2019 11:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Грибной сезон стартовал, и любители «тихой охоты» идут за боровиками, лисичками, опятами и т.д. Но о том, что, увлекшись сбором, можно заблудиться, думают немногие. Своеобразным «Бермудским треугольником» для жителей региона стали городокские леса. Здесь грибники теряются очень часто,
4 августа в десятом часу вечера в МЧС позвонил 62-летний витеблянин. Мужчина сообщил, что в 11 утра отправился в лес за грибами вблизи деревни Большое Лосвидо Городокского района, но сейчас не может сориентироваться и выйти к населенному пункту. Грибника искали до двух ночи. Связь с потерявшимся оборвалась: у него разрядился телефон. На следующий день в 11.20 мужчина
Аналогичные случаи в лесах под Городком произошли в конце июля, рассказала старший инспектор центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью областного управления МЧС Юлия Похолкина.
В лесу возле деревни Малые Стайки заблудилась 70-летняя жительница Витебска. Около полудня она пошла в лес за грибами и не вернулась. Об этом спасателям сообщила ее дочь. Поиск вели милиционеры, сотрудники МЧС и отряда «Ангел». Через восемь часов пенсионерку нашли.
В этом же районе почти целый день кружил по лесу грибник из Городка. К счастью, вечером он сам вышел в деревню Слобода.
Вечером 31 июля спасателям сообщили, что возле деревни Сюборовка заблудился 57-летний житель Витебска. Связь с ним поддерживали по мобильному. На поиски вместе с работниками МЧС выехала милиция. Заблудившийся вышел из леса на звук спецсигнала.
Сирена МЧС помогла выбраться из лесной «западни» и 62-летней жительнице Городокского района. Отправившись 1 августа в Смоловский лес, она не смогла найти обратный путь. Женщина набрала службу спасения, через некоторое время ее нашли.
С начала года более 30 раз работники МЧС помогали в поисках потерявшихся людей в Витебской области.
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Своеобразным «Бермудским треугольником» для жителей региона стали городокские леса. Здесь грибники теряются очень часто.
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