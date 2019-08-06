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В Германии задержали белоруса, который вез трех мигрантов из Вьетнама

07.08.2019 11:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь на вторник, 6 августа, в окрестностях Франкфурта-на-Одере был задержан белорус, который вез в Германию трех граждан Вьетнама, сообщает немецкая полиция.

Около 1.30 ночи патруль остановил легковую машину. В ней находился 35-летний белорусский водитель и трое граждан Вьетнама. У водителя были документы, разрешающие въезд, у пассажиров — 17, 18 и 31 года — нет.

Водитель рассказал, что подобрал мужчин по пути — они ехали автостопом из Польши.

Позже полиция выяснила, что мужчины прибыли в Германию через Россию и Польшу.

В отношении водителя заведено дело о ввозе нелегальных мигрантов, в отношении вьетнамцев — дело о нелегальном въезде на территорию Германии.

Мужчины были переданы властям Польши.

 
 
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В ночь на вторник, 6 августа, в окрестностях Франкфурта-на-Одере был задержан белорус, который вез в Германию трех граждан Вьетнама, сообщает немецкая полиция.
 
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