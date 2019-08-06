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Остановки в центре Витебска оборудовали электронными табло. Рассказываем, как это работает
07.08.2019 12:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Остановки общественного транспорта с большим пассажиропотоком в Витебске оборудовали электронными табло. На них высвечивается информация о движении троллейбусов и маршрутных такси. В ближайшее время на экранах появится и время прибытия автобусов,
Вид транспорта и время его прибытия передаются на мультимедийные табло. Информация меняется каждую минуту.
Иногда время может отличаться, но, как правило, это происходит в час пик или если случаются какие-то форс-мажорные ситуации — например, авария на пути транспорта или с его участием. В таких случаях предусмотрено отклонение на 5 минут. Пассажиров об этом предупредят в режиме реального времени.
Электронными табло пока оборудовали остановки в центре Витебска и на железнодорожном вокзале. Такие же скоро появятся в Орше, Полоцке и Новополоцке.
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Вид транспорта и время его прибытия передаются на мультимедийные табло. Информация меняется каждую минуту.
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