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Остановки в центре Витебска оборудовали электронными табло. Рассказываем, как это работает

07.08.2019 12:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Остановки общественного транспорта с большим пассажиропотоком в Витебске оборудовали электронными табло. На них высвечивается информация о движении троллейбусов и маршрутных такси. В ближайшее время на экранах появится и время прибытия автобусов, сообщает телеканал «Витебск».

Вид транспорта и время его прибытия передаются на мультимедийные табло. Информация меняется каждую минуту.

Иногда время может отличаться, но, как правило, это происходит в час пик или если случаются какие-то форс-мажорные ситуации — например, авария на пути транспорта или с его участием. В таких случаях предусмотрено отклонение на 5 минут. Пассажиров об этом предупредят в режиме реального времени.

Электронными табло пока оборудовали остановки в центре Витебска и на железнодорожном вокзале. Такие же скоро появятся в Орше, Полоцке и Новополоцке.

 
Теги: Витебск
 
 
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Вид транспорта и время его прибытия передаются на мультимедийные табло. Информация меняется каждую минуту.
 
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