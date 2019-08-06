Минобр объяснил, почему за два года стоимость обучения в вузах выросла на 25−45%

Источник материала: Tut.by

Всего за два года стоимость обучения на некоторых вузовских специальностях выросла на 25−45 процентов. Поинтересовались у Министерства образования, с чем связан такой значительный рост.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Например, в 2017-м первый год обучения на факультете компьютерных систем и сетей БГУИР стоил 2750 рублей, в 2018-м — 3210 рублей, в 2019-м — 3430 рублей. Рост за два года — почти 25 процентов.

Первокурсники факультета международных отношений БГУ, которые поступили в университет в 2017 году, должны были заплатить за год обучения от 2765 до 2851 рубля в зависимости от специальности. Первокурсникам этого года (или их родителям) предстоит отдать 4183 рубля. За два учебных года рост составил около 45 процентов.

— Стоимость формируется исходя из объективных факторов, а именно из экономически обоснованных затрат на подготовку специалиста, — говорит Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования

Большая часть суммы уходит на оплату труда преподавателей, поясняет Сергей Касперович. Также эти деньги идут на оплату коммунальных услуг университета, обновление материально-технической базы и другие затраты.

— Нужно объективно оценивать ситуацию. В структуре расходов оплата труда преподавателей составляет в районе 80 процентов, — поясняет Сергей Касперович. — Если сопоставить индекс роста цен на образовательные услуги, то они даже отстают от индекса роста цен на другие услуги. В течение года расходы растут, а затем раз в год все это пересчитывают.

По сравнению с 1 сентября 2018 года заработки преподавателей выросли на более чем 12 процентов, рассказывает Касперович.

— Сперва было принято постановление Совмина, что привело к повышению заработка на 5 процентов. С 1 ноября 2018 года была увеличена тарифная ставка. С 1 сентября 2019 года тоже ожидается ее увеличение на 7,2%.