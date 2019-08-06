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Деньги для «Риты». Парень представился девушкой и выманивал деньги у своего приятеля-инвалида
07.08.2019 12:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Мозыре несовершеннолетний инвалид познакомился в сети с девушкой, а та регулярно выманивала у него деньги и вообще оказалась не той, за кого себя выдавала. Обман
16-летний парень попросил своего старшего товарища познакомить его с девушкой. Тот согласился и сказал, что через несколько дней в соцсети подростку напишет Рита. Правда, уточнил — девушка будет общаться исключительно с его страницы.
Рита написала. И уже в первом своем сообщении попросила у нового знакомого денег — ей не хватало 20 рублей на подарок для матери. В последующем примерно такие же суммы девушке нужны были для поездки на маршрутном такси и покупку лекарств. А как-то знакомой понадобились 150 рублей на погашение задолженности по кредиту. Деньги подросток снимал в банкомате и передавал их приятелю, который и познакомил его с Ритой. Сама же девушка на встречи не приходила под различными предлогами.
Обман вскрылся, когда мать парня обнаружила отсутствие средств на банковской карте. Женщина написала заявление в милицию.
Каково же было удивление молодого человека, когда оперативники установили, что Риты в реальной жизни не существовало, а девушкой все это время представлялся тот самый приятель, который «познакомил» их друг с другом.
В отношении 21-летнего мозырянина возбуждено уголовное дело за мошенничество.
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В Мозыре инвалид познакомился в сети с девушкой, а та регулярно выманивала у него деньги и вообще оказалась не той, за кого себя выдавала.
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