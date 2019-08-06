Следствие по делу о смерти инспектора ГАИ в Могилеве завершено

Предварительное расследование уголовного дела по факту убийства сотрудника ГАИ в Могилеве завершено, сообщил TUT.BY отец Евгения Потаповича. Причина — «отсутствие общественно опасного деяния». Такой ответ Владимиру Потаповичу дал Следственный комитет.
Вечером 16 мая, напомним, появилось сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции. Весь личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, на дорогах всей страны выставили блокпосты. Искали черную «Волгу» с российским регистрационным номером. По первоначальной версии, сотрудника ГАИ в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц цыганской или кавказской наружности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении. Через несколько часов стало известно, что тело пропавшего лейтенанта Евгения Потаповича нашли в лесу. Официально сообщалось об огнестрельной ране головы. СК возбудил уголовное дело по ст. 362 УК РБ «Убийство сотрудника органов внутренних дел».
Глава СК Иван Носкевичпозже уточнил, что сначала дело действительно расследовалось как «умышленное убийство», но потом на основании результатов экспертиз следствие рассматривало приоритетной версию о том, что Евгений Потапович покончил жизнь самоубийством.
Родители Потаповича рассказывали TUT.BY, что в версию суицида они не верят, так как не видели, чтобы у сына были на это какие-то причины. «Он планировал жизнь и свадьбу», — рассказывали они. Отец и мать требовали эксгумации тела сына. Поясняли: у них были и остаются подозрения в том, что пулевое ранение было не единственным на теле сына. Насторожило их также то, что никого из родственников не пустили в морг.
Но следствие в эксгумации отказало. Ходатайство признать родителей потерпевшими по делу также было отклонено. А следователь по телефону рассказывал отцу, что экспертиза завершена и «в результатах указано, что на теле есть только пулевое ранение».
Отец инспектора Владимир Потапович рассказывал TUT.BY, что он не удовлетворен отказом в эксгумации и направил обращения в Генеральную прокуратуру и Администрацию президента. Генпрокуратура также ответила отказом — объяснила его «отсутствием оснований» для эксгумации.
— Ответ из Администрации президента я еще жду. Они давали промежуточный о том, что направили запрос в компетентные органы. Получив его, ответят и мне, — рассказал Владимир Потапович. — Я также написал заявление в Следственный комитет с просьбой изучить материалы дела, раз расследование завершено. Ответ пока тоже жду.