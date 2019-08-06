|
Престиж педагогической профессии повышается - проректор БГПУ
07.08.2019 12:07 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Престиж педагогической профессии в Беларуси повышается, заявил журналистам проректор по учебной работе Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка Александр Маковчик, передает корреспондент БЕЛТА.
"Хотелось бы отметить тенденцию последних пяти лет: все больше абитуриентов сознательно выбирают педагогическую профессию. В БГПУ приходят выпускники средних школ с хорошем уровнем подготовки и устойчивым желанием стать учителем. Таким образом, мы можем констатировать, что престиж педагогической профессии ежегодно повышается", - сказал Александр Маковчик.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Престиж педагогической профессии в Беларуси повышается, заявил журналистам проректор по учебной работе Белорусского...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)