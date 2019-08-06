Престиж педагогической профессии повышается - проректор БГПУ

Источник материала: БелТА

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Престиж педагогической профессии в Беларуси повышается, заявил журналистам проректор по учебной работе Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка Александр Маковчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотелось бы отметить тенденцию последних пяти лет: все больше абитуриентов сознательно выбирают педагогическую профессию. В БГПУ приходят выпускники средних школ с хорошем уровнем подготовки и устойчивым желанием стать учителем. Таким образом, мы можем констатировать, что престиж педагогической профессии ежегодно повышается", - сказал Александр Маковчик.

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