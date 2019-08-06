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Минобр: Поступившие в этом году стали студентами и магистрантами до вступления в силу"закона об отсрочках"

07.08.2019 12:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

10 августа вступает в силу «закон об отсрочках». Коснется ли он тех, кто был зачислен на первый курс вуза или в магистратуру еще в июле? Начальник главного управления высшего образования Министерства образования Сергей Касперович рассказал, какую позицию по этому вопросу занимает Минобр.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы плотно работаем с Министерством обороны по этому вопросу. Здесь на данный момент могу сказать следующее. В законодательстве об образовании определен статус обучающегося. Обучающимся студент становится с момента принятия для освоения содержания образования и образовательной программы, то есть с момента зачисления в учебное учреждение, издания приказа и заключения договора, — сказал начальник управления.

Сергей Касперович говорит, что сейчас Минобр вместе с Минобороны «снимают последние вопросы».

— Свою позицию в отношении статуса обучающего мы высказали. Те, кто в этом году поступал на первый курс вуза и в магистратуру, были зачислены до 10 августа (до вступления в силу «закона об отсрочках — Прим. Ред.). Будут ли военкоматы призывать этих студентов сейчас? Здесь конкретные ответы мы будем давать вместе с Минобороны.

Напомним, в связи со вступлением в силу «закона об отсрочках» 10 августа произошла юридическая коллизия. Вопрос о том, должны ли призывать тех, кто поступал в этом году по старому закону, или все-таки нет — трактуют по-разному.

Минобороны считает, что поступивших в вуз после колледжа или в магистратуру после вуза можно призывать в этом году.

— Закон предусматривает сохранение ранее предоставленных отсрочек, — пояснял консультант 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РБ Андрей Мурашов. — Он не дает автоматическое право на отсрочку по новым правилам тем, кто только-только приобрел статус учащегося. Это ключевой момент. Например, молодой человек поступил в прошлом году, срок обучения — четыре-пять лет, конечно, ему дадут доучиться и получить диплом о высшем образовании. А молодой человек, который в этом году поступил и де-юре станет студентом только с 1 сентября, 5 августа (на момент сказанного было неизвестно, с какого числа вступает в силу закон — Прим. Ред. будет рассматриваться призывной комиссией, у которой не возникнет поводов предоставить отсрочку.

Тем временем Адвокат специализированной юрконсультации № 2 Минска по вопросам военной и госслужбы Денис Малевич говорит: важно, что будет написано в справке учебного заведения (с какой даты человек считается студентом, магистрантом или аспирантом — Прим. Ред.), которую молодой человек предоставляет на рассмотрение в призывную комиссию. Также важно, какую позицию при обжаловании решений комиссий займут суды, будут ли они учитывать фактические сроки зачисления и считать граждан студентами с этого момента, а не с начала учебного года.

 
Теги: Минск
 
 
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10 августа вступает в силу «закон об отсрочках». Коснется ли он тех, кто был зачислен на первый курс вуза или в магистратуру еще в июле?
 
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