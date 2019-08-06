Здание, в котором находится кафе «Гулливер» в Витебске, продали с аукциона

Источник материала: Tut.by

Комитет «Витебскоблимущество» 6 августа на аукционе продал почти за 460 тысяч рублей здание в центре Витебска — на улице Пушкина, 1−2.



Фото: gki.gov.by

Объект площадью 721 кв. м выставлялся на аукцион повторно, со снижением стоимости на 20%. В итоге здание продали за 458 тысячи рублей.

В торгах участвовали три покупателя. На шестом шаге аукциониста здание приобрела фирма из Витебска. Что в нем будет размещаться в будущем, пока неизвестно.



Фото: gki.gov.by