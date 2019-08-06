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Здание, в котором находится кафе «Гулливер» в Витебске, продали с аукциона

07.08.2019 12:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комитет «Витебскоблимущество» 6 августа на аукционе продал почти за 460 тысяч рублей здание в центре Витебска — на улице Пушкина, 1−2.


Фото: gki.gov.by

Объект площадью 721 кв. м выставлялся на аукцион повторно, со снижением стоимости на 20%. В итоге здание продали за 458 тысячи рублей.

В торгах участвовали три покупателя. На шестом шаге аукциониста здание приобрела фирма из Витебска. Что в нем будет размещаться в будущем, пока неизвестно.


Фото: gki.gov.by
 
Теги: Витебск
 
 
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Здание приобрело общество с ограниченной ответственностью из Витебска.
 
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