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От насилия в семье в Беларуси в этом году уже погибли 55 человек. Количество жертв растет

07.08.2019 13:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За семь месяцев этого года от насилия в семье в Беларуси погибли 55 человек. Это больше, чем за отчетный период прошлого года, тогда за это же время погибло 48 человек. В среднем от рук семейных агрессоров в нашей стране в год умирает около 100 человек.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Начальник управления профилактики ГУОПП МОБ МВД Олег Каразей рассказал, что на протяжении длительного времени у нас снижалось количество тяжких и особо тяжких преступлений в сфере насилия в семье. Однако в этом году правоохранители заметили небольшой рост: за семь месяцев 2019 года от рук агрессоров погибли 55 человек. В прошлом году за это же время умерло 48 жертв насилия в семье.

По итогам семи месяцев 2019 года также зафиксировано более 120 тяжких телесных повреждений причинено близкими.

Именно из-за роста количества таких преступлений в этом году с 29 июля по 3 августа в Беларуси провели комплекс мероприятий «Быт». Правоохранители подняли все факты, когда к ним обращались по поводу семейных скандалов, посмотрели, кто стоит из ранее судимых на учете за бытовые преступления и посетили всех этих людей. В год регистрируют только 50 тысяч административных правонарушений в этой сфере. При этом ежегодно в милицию поступает около 100 тысяч звонков от жертв скандалов. На профилактическом учете по поводу насилия в семье в Беларуси состоят около восьми тысяч человек. Это те люди, которые совершили правонарушение повторно.

— Со всеми этими людьми мы встретились, поговорили, провели дополнительную работу, — сказал Олег Каразей.

По уголовной статистике, жертвами насилия являются как женщины, так и мужчины. Причем их примерно поровну.

— Но надо понимать, что мужчины в том числе страдают от рук своих братьев, отцов и сыновей. Если говорить о том, кто причиняет насилие в семье, то в 80% случаев — это мужчины. Женщины — меньше 20% виновны в совершении таких преступлений. Но тут интересный момент: если мы будем анализировать статистику убийств и тяжких телесных повреждений, то женщины здесь совершают каждое третье преступление. Почему так получается? Зачастую женщины страдают от насилия, сами будучи жертвами сначала от мелких упреков, потом побоев — и в какой-то момент чаша терпения переполняется. В физическом плане соответствовать мужчине она не может, поэтому берет нож и наносит удар, который уже будет квалифицирован как тяжкое телесное повреждение или убийство в зависимости от последствий, — сказал Олег Каразей.

Более 83% убийств и тяжких телесных повреждений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. На селе регистрируют чуть ли не в два раза больше фактов насилия в семье, чем в городе. По статистике, люди с высшим образованием и более высоким социальным статусом менее склонны к насилию в семье. Чаще всего его совершают безработные или люди, занимающие рабочие должности, имеющие низкий уровень культуры, который проявляется в семейно-бытовых отношениях.

 
 
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За семь месяцев этого года от насилия в семье в Беларуси погибли 55 человек.
 
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