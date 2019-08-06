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Минобр: 70% студентов минских вузов будут обеспечены местом в общежитии

07.08.2019 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году в Беларуси будут учиться около 280 тысяч студентов. Большинство университетов смогут обеспечить местом в общежитии всех, кто в нем нуждается. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник главного управления высшего образования Министерства образования Сергей Касперович.


Начальник главного управления высшего образования Министерства образования Сергей Касперович. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сергей Касперович отметил, что в последние годы количество студентов не растет. «Причины здесь разные — от потребностей экономики до демографической». При этом в экспуатацию вводятся новые общежития, что позволяет увеличивать степень обеспеченности студентов жильем.

Например, многие региональные вузы, а также БГАТУ, Академия управления, Академия связи, Академия авиации, Академия музыки, Академия искусств и Военная академия могут обеспечить 100% своих студентов местами в общежитии.

— Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, МГЛУ, БГУ также недалеки от 100 процентов обеспеченности студентов общежитием, — отметил представитель Минобр.

По прогнозам, в новом учебном году около 70% студентов минских вузов будут иметь свой угол в общежитии.

— В целом, мы видим перспективу перейти на 90% обеспеченности в ближайшее время. Процесс движется только в одну сторону — увеличения. В следующем году количество мест еще больше вырастет за счет ввода в экспуатацию общежитий БНТУ и двух гродненских университетов.

К слову, в этом году в Студенческой деревне в Минске открывается новое общежитие БГЭУ на 1800 мест, в котором в том числе будут проживать студенты других вузов.

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году в Беларуси будут учиться около 280 тысяч студентов. Большинство из тех, кто нуждается в общежитии, университеты смогут обеспечить жильем.
 
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