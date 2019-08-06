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Минстройархитектуры: жилье в городах-спутниках Минска востребовано
07.08.2019 13:12 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жилье в городах-спутниках Минска востребовано, это показал пилотный проект в Смолевичах, заявил журналистам министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, передает корреспондент БЕЛТА.
Спрос превышает предложение, подчеркнул министр. Опыт Смолевичей в перспективе планируется распространить и на другие населенные пункты: жилые дома для минчан предлагается строить в Руденске.
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7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жилье в городах-спутниках Минска востребовано, это показал пилотный проект в Смолевичах, заявил журналистам министр архитектуры и...
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