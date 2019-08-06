Концепцию закона против насилия в семье больше не обсуждают. Что будет вместо него?

Источник материала: Tut.by

Концепцию закона о противодействии домашнему насилию, которую в прошлом году раскритиковал Александр Лукашенко, в МВД больше не обсуждают. Чтобы противодействовать насилию в семье, сейчас планируют совершенствовать существующие нормативно-правовые акты. Об этом сегодня журналистам рассказал начальник управления профилактики ГУОПП МОБ МВД Олег Каразей.



Фото: Reuters

В прошлом году в Беларуси активно обсуждалась концепция закона о противодействии домашнему насилию. Александр Лукашенко ее раскритиковал . Некоторые представители общественных объединений, работающие с жертвами насилия, правозащитники говорят , что отсутствие нового закона отбросит общество на несколько лет назад. С другой стороны, есть и те, кто против такого закона .

По словам Олега Каразея, на протяжении последних десяти лет количество граждан, которые погибли от насилия в семье, сократилось. В 2008 году погибло около 290 человек, в последние годы речь идет о 100 человеках.

— Это страшная цифра. 100 граждан у нас погибает от рук тех людей, с которыми они живут. Конечно, мы в прошлом году иницировали обсуждение вопроса совершенствования законодательства… Какой-то точки, чтобы сказать, что в законодательном плане все сделано, не может быть. Есть еще идеи, в каком направлении можно двигаться, чтобы совершенствовать существующие у нас подходы. Например, сейчас наш закон относит к категории насилия в семье только те действия, которые происходят между членами семьи. То есть между теми, кто сегодня проживает и ведет общее хозяйство. Если супруги развелись и в этой же квартире живут, и между ними происходят все те же события, но они не ведут общее хозяйство, то это не насилие в семье с точки зрения нашего закона. Но было бы правильно все-таки его действие на такие ситуации распространить, чтобы оказывать гражданам помощь всеми имеющимися рычагами, — отмечает Олег Каразей.

Он вспомнил трагедию, когда в Гомельской области женщина в апреле обратилась по поводу скандала в семье (составили протокол и привлекли агрессора к ответственности), затем обратилась в сентябре по поводу угрозы убийства.

— Серьезное преступление, с одной стороны, но с точки зрения закона относится к категории не представляющих большой общественной опасности. И здесь максимальное наказание до 2 лет лишения свободы. Это значит, что следователь не имеет права применить меру пресечения в виде заключения под стражу. Она применяется только к тем, кто совершает преступление, предусматривающее санкцию свыше 2 лет лишения свободы. То есть мужчина и женщина продолжают находиться в одной и той же квартире. И вот очередной скандал, он выбрасывает женщину из окна, и она погибает. Говорят, что, может быть, мы бы и не предупредили эту трагедию, имея соответствующий закон. Может, и нет. Но наличие механизмов, которые позволяют влиять на эту ситуацию, важны, чтобы не в одном случае, так во втором была оказана помощь и можно было бы предупредить страшное преступление, — говорит Олег Каразей.

Олег Каразей отметил, что в целом наше законодательство достаточно динамично развивается и сегодня есть нормативно-правовые акты, которые регулируют проблематику противодействия насилию в семье.