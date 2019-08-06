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Сбор молодых следователей в Минской области: тактические приемы в следственной практике

07.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Особое внимание наставниками было уделено обучению практическим навыкам следствия, образовательному и воспитательному процессу, мотивации к саморазвитию.

Программа четырехдневного сбора была разнообразна и насыщенна. На смоделированных местах происшествий детально изучались следы и объекты, фиксировались улики, заполнялись процессуальные документы, отрабатывались следственные действия по уголовным делам по фактам дорожно-транспортного происшествия, хищения и иных преступлений.

Специалисты криминалистического отдела показали технические возможности передвижной криминалистической лаборатории Следственного комитета, научно-технические средства и методы, используемые для собирания и исследования доказательств, а также раскрытия и расследования преступлений.

Каждый день отрабатывались навыки физической выносливости, владения огнестрельным оружием и строевой подготовки.

В рамках проведения спортивных мероприятий состоялись матчи по мини-футболу и волейболу.

У молодых сотрудников имелась возможность пообщаться с начальником управления Следственного комитета по Минской области и обсудить проблемы, возникающие в служебной деятельности.

Павел Игнатов поинтересовался впечатлениями об организации сбора в текущем году и подчеркнул: «Каждому начинающему следователю мы стремимся обеспечить такое вхождение в следственную работу, которое позволит на практике успешно применить юридические знания, психологически адаптироваться». При этом генерал-майор отметил, что процесс повышения уровня квалификации должен быть непрерывным на протяжении всей службы посредством самообразования.

В завершение мероприятия отличившиеся молодые сотрудники были награждены.  

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

 
 
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Традиционное мероприятие, организованное управлением Следственного комитета по Минской области, собрало более двух десятков молодых следователей 30 июля 2019 года...
 
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