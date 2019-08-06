ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Борисовом прошел летний спортивный праздник МЧС

07.08.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Практически каждому участнику праздника удалось принять участие в одном или нескольких видах.
Участники смогли проверить свои силы в плавании, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, бильярде, стрельбе из пневматической винтовки и соревнованиях на лыжеролерах.

Кроме этого, организаторы предусмотрели и конкурсную программу: фитнес-эстафету, туристическую полосу,  стритбол, состязания лесорубов, конкурс «Крепкий хват», эстафету «Летний биатлон» и другие. Развлекательная программа слета также дала возможность участникам раскрыть свой творческий потенциал и продемонстрировать лучшие качества.
По итогам всех видов программы первое место у команды центрального аппарата МЧС, которую возглавлял министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, второе – у представителей Брестского областного управления МЧС, третьей стала команда университета гражданской защиты.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На базе филиала университета гражданской защиты МЧС в д. Светлая Роща в эти выходные прошел турслет МЧС с обширной спортивной программой.
 
Новости дня
Новости общества
 
Остановки в центре Витебска оборудовали электронными табло. Рассказываем, как это работает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика