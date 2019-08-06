Под Борисовом прошел летний спортивный праздник МЧС

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Практически каждому участнику праздника удалось принять участие в одном или нескольких видах.

Участники смогли проверить свои силы в плавании, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, бильярде, стрельбе из пневматической винтовки и соревнованиях на лыжеролерах.

Кроме этого, организаторы предусмотрели и конкурсную программу: фитнес-эстафету, туристическую полосу, стритбол, состязания лесорубов, конкурс «Крепкий хват», эстафету «Летний биатлон» и другие. Развлекательная программа слета также дала возможность участникам раскрыть свой творческий потенциал и продемонстрировать лучшие качества.

По итогам всех видов программы первое место у команды центрального аппарата МЧС, которую возглавлял министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, второе – у представителей Брестского областного управления МЧС, третьей стала команда университета гражданской защиты.