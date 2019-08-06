Доску почета в Витебске хотят перенести на площадь Победы. Только на проект потратят 27,5 тысячи

Источник материала: Tut.by

Областную и городскую доску почета решили перенести с площади Ленина на площадь Победы. Объявлен тендер на разработку ее проекта.



Так витебская доска почета выглядела в 2007-м. Фото: Сергей Серебро

Городское УКС объявило тендер по выбору генерального проектировщика для устройства доски почета Витебской области и города Витебска на площади Победы.

Новая доска должна появиться на части площади Победы вдоль улицы Жесткова. Под нее отводят участок в 1500 кв. м. Проектировщик должен разработать не менее двух эскизов объекта.

На проектирование отводится два месяца, столько же времени дается на прохождение экологической и государственной экспертиз. Финансируется разработка документации из городского бюджета, ориентировочная стоимость работ составляет 27 580 рублей.

Нынешняя доска почета появилась в Витебске 12 лет назад — в парке Партизанской славы возле площади Ленина, как раз напротив памятника вождю революции.