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Доску почета в Витебске хотят перенести на площадь Победы. Только на проект потратят 27,5 тысячи
07.08.2019 14:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Областную и городскую доску почета решили перенести с площади Ленина на площадь Победы. Объявлен тендер на разработку ее проекта.
Городское УКС объявило тендер по выбору генерального проектировщика для устройства доски почета Витебской области и города Витебска на площади Победы.
Новая доска должна появиться на части площади Победы вдоль улицы Жесткова. Под нее отводят участок в 1500 кв. м. Проектировщик должен разработать не менее двух эскизов объекта.
На проектирование отводится два месяца, столько же времени дается на прохождение экологической и государственной экспертиз. Финансируется разработка документации из городского бюджета, ориентировочная стоимость работ составляет 27 580 рублей.
Нынешняя доска почета появилась в Витебске 12 лет назад — в парке Партизанской славы возле площади Ленина, как раз напротив памятника вождю революции.
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Новая доска должна появиться на части площади Победы вдоль улицы Жесткова. Под нее отводят участок в 1500 кв. м.
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