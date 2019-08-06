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Пловчиха Герасименя объявила о завершении спортивной карьеры

07.08.2019 15:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александра Герасименя объявила об уходе из спорта и вместе с друзьями – Надеждой Скардино, Екатериной Вандарьевой и Ольгой Хижинковой – приглашает всех принять участие в спортивно-благотворительном марафоне «24 РАЗАМ».

Сегодня на пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете знаменитая белорусская пловчиха Александра Герасименя объявила о завершении спортивной карьеры. Свой последний заплыв она совершит в рамках большого 24-часового благотворительного марафона «24 РАЗАМ» в помощь детям с аутизмом, который состоится 16 – 17 августа 2019 года. Чтобы помочь, белорусам нужно пробежать или проплыть за сутки в общей сложности 10 000 часов. В этом случае благотворительный партнер проекта – видеосервис VOKA – перечислит 50 000 рублей в помощь детям.

24-часовой беговой марафон пройдет на стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике по адресу ул. Калиновского, 111, а 6-часовой заплыв – в плавательном бассейне СОК «Трактор» по ул. Долгобродская, 37.

Старт 24-часовому забегу будет дан 16 августа в 18:00, а заплыву – 17 августа в 12:00. Финиш марафона «24 РАЗАМ» состоится 17 августа в 18:00. Каждый час его лидерами будут звезды белорусского спорта, команды по игровым видам спорта, представители спортивных федераций, СМИ и знаковых белорусских брендов.

Для участия в 24-часовом забеге или 6-часовом заплыве можно будет зарегистрироваться на сайте проекта – VOKA24.by. Участники получат чип и смогут пробежать или проплыть в помощь детям как индивидуально, так и в составе одной из «звездных» команд. Лидерами команд, представляющих 18 видов спорта, станут Александра Герасименя, Надежда Скардино, Екатерина Вандарьева, Ольга Хижинкова, а также знаменитые белорусские спортсмены – Дарья Домрачева, Анастасия Веремеенко, Марина Арзамасова, Александра Саснович, Марина Слуцкая, Дмитрий Асанов, Виталий Родионов и многие другие, представители гандбольного СКА, футбольного БАТЭ, хоккейного «Динамо» и других ведущих клубов страны.

Самые выносливые бегуны – те, кто преодолеет наибольшее количество километров за сутки, – будут поощрены ценными подарками от видеосервиса VOKA, компании Xiaomi, призом в специальной номинации от телеканала «ЖИВИ!». В программе марафона также будет разыгран командный зачет, победителем которого станет команда с максимальным количеством бегунов.

Кроме того, любой желающий, не имеющий возможности прийти на стадион, сможет поучаствовать в проекте из любой точки мира, пробежав или проплыв в помощь детям определенное количество часов или минут и выложив скриншот приложений, считающих время, с хештегом #VOKA24 на своей странице в социальных сетях.

По итогам проекта «24 РАЗАМ» благотворительная помощь от VOKA на сумму 50 000 рублей будет оказана международной благотворительной общественной организации «Дети. Аутизм. Родители» и проекту «Спорт-инклюзия», который курирует Александра Герасименя. Он направлен на создание инклюзивных спортивных программ, предполагающих совместную подготовку нейротипичных детей и детей с особенностями развития.

«Наш проект направлен на помощь детям с аутизмом. Мы хотим помочь им стать активными членами общества, заниматься спортом, вести активный образ жизни. Более того, мы хотим помочь каждому из них доказать безграничность возможностей человека, поставить свои личные рекорды, добиться успехов в спорте. Мы также хотим содействовать развитию инклюзивного спорта в нашей стране, когда дети с особенностями могут заниматься наравне с другими спортсменами. Поэтому приглашаем всех, кто хочет помочь нашему проекту, присоединиться к благотворительному марафону пробежать и проплыть в помощь детям», – заявила Александра Герасименя, инициатор благотворительного проекта «24 РАЗАМ».

Приглашаем всех к участию в нашем 24-часовом марафоне!

 
 
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Александра Герасименя объявила об уходе из спорта и вместе с друзьями – Надеждой Скардино, Екатериной Вандарьевой и Ольгой Хижинковой – приглашает всех принять...
 
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