Источник материала: Радзiма





Самые ловкие и активные ребята, а также две смелые девушки, которые в нынешнем трудовом семестре трудились в студенческих отрядах, приняли участие в спартакиаде, организованной районным комитетом общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» и отделом по образованию, спорту и туризму Глусского райисполкома. Спартакиада, приуроченная к празднованию Дня студенческих отрядов, состоялась 1 августа на центральном стадионе.

Поприветствовали и поздравили с праздником участников и болельщиков первый секретарь Глусского районного комитета ОО «БРСМ» Юлия Ставская и председатель Глусского физкультурно-спортивного клуба Виктор Вежновец.

Участникам необходимо было преодолеть препятствия и проявить свои спортивные навыки в эстафетах «Ведение мяча», «Дартс», «Скакалка», «Подтягивание» и «Канат», правила выполнения которых объяснял Виктор Вежновец, а инструктор-методист Глусского физкультурно-спортивного клуба Юрий Алёхна вел точный учет набранных командами баллов.

Подводя итоги спартакиады, Юлия Ставская поблагодарила всех за активное участие в соревнованиях и вручила заслуженные награды и сладкие призы. Грамотой за 3-е место была награждена сборная команда студенческих отрядов СШ № 1, второе место завоевала команда гимназии. Победили в спартакиаде студотрядовцы из средней школы № 2.

Алёна ЗМИТРОВИЧ

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