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В столичной квартире обнаружили тела супругов «в стадии гнилостного разложения»

07.08.2019 15:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вечером 6 августа в квартире жилого дома, расположенного на улице Чернышевского, нашли тела 63-летних супругов в стадии гнилостного разложения.

В ходе осмотра места происшествия, были изъяты девять бутылок от различных спиртных напитков, опрошены родственники и соседи умерших. Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Кроме того, в ходе опроса соседей установлено, что супруги злоупотребляли спиртными напитками.

Все обстоятельства выясняются.

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме того, в ходе опроса соседей установлено, что супруги злоупотребляли спиртными напитками.
 
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