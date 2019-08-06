|
В столичной квартире обнаружили тела супругов «в стадии гнилостного разложения»
07.08.2019 15:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек. Об этом
Вечером 6 августа в квартире жилого дома, расположенного на улице Чернышевского, нашли тела 63-летних супругов в стадии гнилостного разложения.
В ходе осмотра места происшествия, были изъяты девять бутылок от различных спиртных напитков, опрошены родственники и соседи умерших. Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.
Кроме того, в ходе опроса соседей установлено, что супруги злоупотребляли спиртными напитками.
Все обстоятельства выясняются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, в ходе опроса соседей установлено, что супруги злоупотребляли спиртными напитками.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)