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В Оршанском районе на мать завели уголовное дело за истязание сына-школьника
07.08.2019 15:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Оршанском районе милиция инициировала возбуждение уголовного дела в отношении матери, которая истязала сына-школьника. Об этом сегодня журналистам рассказал начальник управления профилактики ГУОПП МОБ МВД Олег Каразей.
Олег Каразей отметил, что очень часто насилие в семье в отношении детей — это или изнасилования, или насильственные действия сексуального характера. В прошлом году в Беларуси от этих преступлений пострадали более 80 детей.
— И в этом году такие факты имеют место. Причем эти преступления совершают как мужья, так и сожители.
По словам Олега Каразея, факты насилия над детьми очень тяжело раскрыть. В этом смысле очень помогает сотрудничество МВД с Министерством образования, когда насилие над детьми выявляют сотрудники школ.
Эксперт вспомнил недавний случай в Оршанском районе, когда в отношении матери возбудили уголовное дело за истязание по ст. 154 УК.
— Женщина систематически причиняла своему сыну 2011 года рождения телесные повреждения. Сообщения об этом поступали, еще когда ребенок был в детском саду. Уже тогда ее привлекли по ст. 9.1 КоАП (Умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия либо нарушение защитного предписания). Затем сообщения поступило во второй раз и ее снова привлекли по части 1 ст. 9.1 КоАП. И когда это произошло в третий раз, милиция инициировала возбуждение уголовного дела. Сейчас оно расследуется, — сказал Олег Каразей.
Напомним, уголовные дела по поводу истязания детей в Беларуси не редкость. Например, летом 2019 года стало известно, что в истязании детей
В мае 2019 года суд Борисовского района
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В Оршанском районе милиция инициировала возбуждение уголовного дела в отношении матери, которая истязала сына-школьника.
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