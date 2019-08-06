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Минобороны приняло окончательное решение: поступившим в этом году дадут отсрочку по старому закону
07.08.2019 15:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госорганы выработали единое мнение по «
— Исходя из максимального учета интересов граждан, заинтересованными госорганами выработано единое мнение, что призывники, принятые (зачисленные) в установленном порядке на обучение в учреждения образования до 10.08.2019, могут реализовать свое право на отсрочку от призыва на срочную военную службу и службу в резерве для продолжения образования по нормам Закона РБ «О воинской обязанности и воинской службе» до внесения в него изменений.
В ведомстве отметили, что для получения отсрочки, нужно подать необходимые документы в соответствующую призывную комиссию.
Напомним, ранее свою позицию
— Свою позицию в отношении статуса обучающегося мы высказали. Те, кто в этом году поступал на первый курс вуза и в магистратуру, были зачислены до 10 августа (до вступления в силу «закона об отсрочках. — Прим. ред.). Будут ли военкоматы призывать этих студентов сейчас? Здесь конкретные ответы мы будем давать вместе с Минобороны, — сказал начальник главного управления высшего образования Министерства образования Сергей Касперович.
Основные нововведения законопроекта, который вступает в силу с 10 августа:
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Госорганы выработали единое мнение по «закону об отсрочке».
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