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Минобороны приняло окончательное решение: поступившим в этом году дадут отсрочку по старому закону

07.08.2019 15:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госорганы выработали единое мнение по «закону об отсрочке». Те, кто поступил в этом году в вуз после ссуза или в магистратуру или аспирантуру, продолжат обучение. Об этом сообщило Министерство обороны в своем телеграмм-канале.

— Исходя из максимального учета интересов граждан, заинтересованными госорганами выработано единое мнение, что призывники, принятые (зачисленные) в установленном порядке на обучение в учреждения образования до 10.08.2019, могут реализовать свое право на отсрочку от призыва на срочную военную службу и службу в резерве для продолжения образования по нормам Закона РБ «О воинской обязанности и воинской службе» до внесения в него изменений.

В ведомстве отметили, что для получения отсрочки, нужно подать необходимые документы в соответствующую призывную комиссию.

Напомним, ранее свою позицию высказало Министерство образования.

— Свою позицию в отношении статуса обучающегося мы высказали. Те, кто в этом году поступал на первый курс вуза и в магистратуру, были зачислены до 10 августа (до вступления в силу «закона об отсрочках. — Прим. ред.). Будут ли военкоматы призывать этих студентов сейчас? Здесь конкретные ответы мы будем давать вместе с Минобороны, — сказал начальник главного управления высшего образования Министерства образования Сергей Касперович.

Основные нововведения законопроекта, который вступает в силу с 10 августа:

  • отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой;
  • призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований». Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу;
  • тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву», запретят выезд за границу. Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить;
  • тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения. При этом деньги за образование они возвращать не будут.
 
 
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