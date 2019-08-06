Минобороны приняло окончательное решение: поступившим в этом году дадут отсрочку по старому закону

Источник материала: Tut.by

Госорганы выработали единое мнение по « закону об отсрочке ». Те, кто поступил в этом году в вуз после ссуза или в магистратуру или аспирантуру, продолжат обучение. Об этом сообщило Министерство обороны в своем телеграмм-канале .

— Исходя из максимального учета интересов граждан, заинтересованными госорганами выработано единое мнение, что призывники, принятые (зачисленные) в установленном порядке на обучение в учреждения образования до 10.08.2019, могут реализовать свое право на отсрочку от призыва на срочную военную службу и службу в резерве для продолжения образования по нормам Закона РБ «О воинской обязанности и воинской службе» до внесения в него изменений.

В ведомстве отметили, что для получения отсрочки, нужно подать необходимые документы в соответствующую призывную комиссию.

Напомним, ранее свою позицию высказало Министерство образования.

— Свою позицию в отношении статуса обучающегося мы высказали. Те, кто в этом году поступал на первый курс вуза и в магистратуру, были зачислены до 10 августа (до вступления в силу «закона об отсрочках. — Прим. ред.). Будут ли военкоматы призывать этих студентов сейчас? Здесь конкретные ответы мы будем давать вместе с Минобороны, — сказал начальник главного управления высшего образования Министерства образования Сергей Касперович.

Основные нововведения законопроекта, который вступает в силу с 10 августа:

отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз . После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой;

. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой; призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований» . Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу;

. Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу; тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву», запретят выезд за границу . Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить;

. Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить; тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения. При этом деньги за образование они возвращать не будут.