ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чем живёшь, первичка?

07.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Палесся

Чем живёшь, первичка?

Что нового в профсоюзной организации КУМПП «Столинское ЖКХ» — поделилась председатель профкома Ирина САВОНЧУК.

Недавно в КУМПП «Столинское ЖКХ» прошла отчётно-выборная профсоюзная конференция. На учёте в профсоюзной организации состоят 670 работающих, которые объединены в две цеховых организации и семь профгрупп.  В осенне-зимний период число работающих увеличивается ещё на 170 человек за счёт сезонных работников. 

С докладом о проделанной работе за последние пять лет выступила председатель профкома Ирина Савончук.

В конференции приняли участие председатель районного объединения профсоюзов Михаил Карплюк, директор КУМПП «Столинское ЖКХ» Александр Тарасевич, заведующий отделом организационной работы Брестской областной организации профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Сергей Яроцевич.

За активное участие в жизни коллектива Михаил Карплюк вручил грамоту районного объединения профсоюзов члену профкома, казначею Галине Матюх, которая на протяжении 10 лет выбирается в профсоюзный комитет, а её трудовой стаж в организации исчисляется не одним десятком.

За многолетнюю профсоюзную деятельность Ирина Савончук удостоена нагрудного знака «Ганаровы работнік прафсаюза» Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Награду вручил Сергей Яроцевич. Замечу, что Ирина Викторовна выбрана председателем профкома на третий срок. Она работает заведующим гостиницей и с 2009 года возглавляет профсоюзную организацию.

Чем в Столинском ЖКХ могут похвастаться в плане заботы о людях?

Ирина Савончук отметила:

— Вся работа в плане культурно-массовых и спортивных мероприятий, в области охраны труда и техники безопасности проводится совместно с администрацией.

Профсоюзная организация организует экскурсионные и паломнические поездки. В ближайшее время – на сентябрь — запланирована поездка в Почаев. Постоянно приобретаются билеты на концерты и театральные постановки.

Оказывается материальная помощь многодетным семьям, ликвидаторам ЧАЭС, воинам-интернационалистам, в связи с юбилейными датами работников и другими событиями. Работникам предприятия предоставляется рассрочка до трёх месяцев на покупку товаров от производителя.

Спортивная команда «Коммунальник» является участником различных соревнований и спартакиад. Наши работники принимают участие в туристических слётах, соревнованиях сандружин. Ежемесячно профсоюзной организацией приобретаются входные билеты в плавательный бассейн ФСК «Аквамарин».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что нового в профсоюзной организации КУМПП «Столинское ЖКХ» — поделилась председатель профкома Ирина САВОНЧУК. Недавно в КУМПП «Столинское ЖКХ» прошла
 
Новости дня
Новости общества
 
Минобороны приняло окончательное решение: поступившим в этом году дадут отсрочку по старому закону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика