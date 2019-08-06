Чем живёшь, первичка?

Источник материала: Навiны Палесся





Что нового в профсоюзной организации КУМПП «Столинское ЖКХ» — поделилась председатель профкома Ирина САВОНЧУК.

Недавно в КУМПП «Столинское ЖКХ» прошла отчётно-выборная профсоюзная конференция. На учёте в профсоюзной организации состоят 670 работающих, которые объединены в две цеховых организации и семь профгрупп. В осенне-зимний период число работающих увеличивается ещё на 170 человек за счёт сезонных работников.

С докладом о проделанной работе за последние пять лет выступила председатель профкома Ирина Савончук.

В конференции приняли участие председатель районного объединения профсоюзов Михаил Карплюк, директор КУМПП «Столинское ЖКХ» Александр Тарасевич, заведующий отделом организационной работы Брестской областной организации профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Сергей Яроцевич.

За активное участие в жизни коллектива Михаил Карплюк вручил грамоту районного объединения профсоюзов члену профкома, казначею Галине Матюх, которая на протяжении 10 лет выбирается в профсоюзный комитет, а её трудовой стаж в организации исчисляется не одним десятком.

За многолетнюю профсоюзную деятельность Ирина Савончук удостоена нагрудного знака «Ганаровы работнік прафсаюза» Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Награду вручил Сергей Яроцевич. Замечу, что Ирина Викторовна выбрана председателем профкома на третий срок. Она работает заведующим гостиницей и с 2009 года возглавляет профсоюзную организацию.

Чем в Столинском ЖКХ могут похвастаться в плане заботы о людях?

Ирина Савончук отметила:

— Вся работа в плане культурно-массовых и спортивных мероприятий, в области охраны труда и техники безопасности проводится совместно с администрацией.

Профсоюзная организация организует экскурсионные и паломнические поездки. В ближайшее время – на сентябрь — запланирована поездка в Почаев. Постоянно приобретаются билеты на концерты и театральные постановки.

Оказывается материальная помощь многодетным семьям, ликвидаторам ЧАЭС, воинам-интернационалистам, в связи с юбилейными датами работников и другими событиями. Работникам предприятия предоставляется рассрочка до трёх месяцев на покупку товаров от производителя.

Спортивная команда «Коммунальник» является участником различных соревнований и спартакиад. Наши работники принимают участие в туристических слётах, соревнованиях сандружин. Ежемесячно профсоюзной организацией приобретаются входные билеты в плавательный бассейн ФСК «Аквамарин».