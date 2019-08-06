Дикий олененок два часа «собирал грибы» вместе с парнями из Жлобина

Источник материала: Tut.by

Житель Жлобина Юрий Леоненко почти два часа в лесу провел в компании… олененка. Тот присоединился к грибникам и не просто не боялся людей, а напротив — не отходил от них ни на шаг.





Необычная встреча произошла 24 июля в лесу около деревни Малевичская Рудня Жлобинского района.

— Поехали с друзьями за грибами, на дороге увидели олененка, остановились, он сам к нам подошел, дал себя гладить, сфоткались с ним — а потом он от нас не отходил два часа, пока мы ходили по лесу собирали грибы. Стемнело — и он ушел в неизвестном направлении, — говорит Юрий.

Судя по видео и количеству сделанных селфи, компания грибников и в самом деле провела с олененком в лесу немало времени.

Грибов в тот день парни набрали немного, зато положительных эмоций от встречи с олененком получили с избытком.