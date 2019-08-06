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Губернатор открыл в Пинске лечебно-диагностический центр с врачами общей практики

07.08.2019 16:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

7 августа в Пинске торжественно открыли лечебно-диагностический центр «Западный» Пинской центральной поликлиники, сообщает «Медиа-Полесье».


В Западном микрорайоне Пинска проживает порядка 30 тыс. человек взрослого населения и еще примерно 10 тыс. детей, которые будут обслуживаться в новой поликлинике, разгрузив оставшиеся две.

В новой поликлинике вводится электронный документооборот (медкарты больных, и различная медицинская статистика), она полностью обеспечена врачами и медицинским персоналом, оборудована современной медтехникой.

В новом диагностическом центре, наверное, впервые в области, первичный прием пациентов будут вести врачи общей практики, которые разгрузят узких специалистов.


Присутствовавший на открытии председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис сообщил, что две последующие очереди новой поликлиники — акушерско-гинекологическое и терапевтическое отделения — планируется ввести в кратчайшие сроки:

— Это не дело, когда одновременно будет вестись прием пациентов и строительные работы, поэтому введем остальные очереди поликлиники максимально быстро.

Новую поликлинику в Пинском микрорайоне Западный открыли на базе закрытой в 2015 году школы-интерната для детей-сирот. Трехэтажный учебный корпус реконструировали и открыли в нем амбулаторно-поликлиническую службу.


Введение в эксплуатацию нового объекта здравоохранения улучшило доступность к медицинской помощи жителям Западного и Серевро-Западного микрорайонов столицы Полесья. До этого им приходилось ехать через весь город в другие поликлиники города.

Новая поликлиника рассчитана на 240 терапевтических посещений, 200 посещений педиатра и 180 посещений акушеров-гинекологов в смену.

Введение в эксплуатацию первой очереди новой поликлиники обошлось бюджету в 1,6 млн рублей, общая стоимость объекта — порядка 4 млн рублей.


 
 
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В новом диагностическом центре, наверное, впервые в области, первичный прием пациентов будут вести врачи общей практики
 
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